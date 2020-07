Wir sind Gehrden: Netzwerk hält auch nach der Krise

Gehrden

Die Idee von Gilda Mittag wurde sozusagen aus der Not geboren. Zu Beginn der Corona-Krise machte sie sich viele Gedanken, wie sie die Gewerbetreibenden in Gehrden unterstützen könnte – und kam auf die Idee, das Netzwerk Wir sind Gehrden zu gründen. Damit stieß sie schnell auf großes Interesse.

Es kamen immer mehr Gewerbetreibende hinzu, die alle auf der Internetseite des Netzwerks gelistet wurden – ergänzt durch Informationen, wie die Händler und Gastronomen in Zeiten des Lockdown ihre Kunden versorgten. Inzwischen beteiligen sich rund 70 Unternehmer an dem Zusammenschluss, wie Mittag berichtet. Die Branche spiele keine Rolle. „Es ist alles dabei: Bäcker, Kosmetiker, Autohändler oder Restaurants.“

Zunächst sei das Angebot kostenlos gewesen, sagt Mittag. Für diejenigen, denen es wirtschaftlich noch nicht wieder gut gehe, bleibe das auch so. Die Geschäftsleute, die es sich leisten könnten, zahlen nun 10 Euro im Monat. „Wir haben das lange ganz umsonst gemacht, aber die Pflege der Webseite bedeutet viel Arbeit“, erklärt die Organisatorin. Außerdem entwickle sich die Initiative stetig weiter, es gebe viel zu tun.

Aufkleber-Aktion als Dankeschön

„Wir haben kürzlich zum Beispiel rund 3000 Aufkleber gedruckt. Die liegen jetzt in vielen Geschäften aus“, sagt Mittag. Das Besondere: Wer sich einen Sticker mitnimmt und diesen sichtbar in sein Auto klebt, bekommt mit ein wenig Glück einen Gutschein oder ein Geschenk. „Wir suchen fünf bis zehn Autos pro Monat aus und stecken dann einen kleinen Zettel mit der Benachrichtigung an die Scheibe.“

An der Aktion beteiligen sich fast alle Gehrdener Gewerbetreibende, die auch auf der Webseite zu finden sind. „Wir haben alle gefragt, wer mitmachen würde, und die Resonanz war riesig“, freut sich Mittag. Die Gewinne sind vielseitig: Die Bandbreite reicht von Gutscheinen für Restaurants und den Supermarkt bis zu Blumen, Motoröl oder Massagen. Der Grund für die große Bereitschaft, etwas zu verschenken, ist laut Mittag eine Art Zusammenhalt, der durch die Krise gewachsen sei. „Die Menschen waren für die Geschäftsleute da, und jetzt ist das halt mal andersrum. Es ist eine Art Dankeschön“, meint sie.

Zusammenhalt – auch nach der Krise

Wie positiv die Aktion aufgenommen wird, hat Mittag selbst erlebt. „Die erste Person, die ich mit dem Aufkleber gesehen habe, war die 89-jährige Marlis Pfeiffer“, erzählt sie. Die betagte Dame lasse sich von ihrer 70-jährigen Tochter fahren, Mittag begegnete ihnen zufällig in der Waschanlage. Kurz darauf besuchte sie die Seniorin, die seit 1959 in Gehrden lebt, und überreichte ihr einen Blumenstrauß. Auf Distanz unterhielten sie sich im Garten bei Kaffee und Kuchen. Für beide Frauen ein bereichernder Nachmittag. „Außerdem hätte ich sie unter normalen Umständen nie kennengelernt.“

Zusammenwachsen, auch nach der Krise aufeinander achten, füreinander da sein. Das steht bei Wir sind Gehrden im Vordergrund. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand seit Jahrzehnten in Gehrden wohnt oder erst seit zwei Jahren – wie der kleine Theo. „Der Dreijährige hat einen Aufkleber auf sein Holzlaufrad geklebt, und die Eltern haben mich bei Instagram in der Story markiert – das war so süß“, berichtet Mittag. Auch Theo erhält nun eine Überraschung.

