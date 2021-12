Wohin mit der Calenberger Musikschule in Gehrden?

Gehrden

Der Standort der Calenberger Musikschule an der Lange Feldstraße gilt als eher suboptimal. In der jüngsten Sitzung des Jugendparlaments hat Musikschulleiter Alfons Schleinschock noch einmal auf die Probleme vor Ort hingewiesen.

Es gibt Momente in seinem Berufsleben, die vergisst man so schnell nicht. Für Alfons Schleinschock war 2012 der letzte Schultag vor den Sommerferien solch ein Schlüsselerlebnis. Er erinnert sich noch genau. Um 15.32 Uhr habe ihn der damalige Bürgermeister Herrmann Heldermann angerufen und Schleinschock darüber informiert, dass die Musikschule aus den Räumen der Oberschule umgehend in einen Trakt des Jugendpavillons umziehen müsse. Es war sozusagen ein Umzug mit der Begründung „Eigenbedarf“. Die Oberschule benötigte angesichts steigender Schülerzahlen die Räume selbst. „Das traf uns völlig unerwartet“, berichtete Schleinschock. Später habe er sogar im Urlaub Gespräche auf 3000-Meter-Höhe gehalten. Große Unruhe sei aufgekommen.

Unruhe, die sich bis heute nicht richtig gelegt hat. Zwar hätten sich die Musikschule und das Jugendpavillon arrangiert. Doch schwierig war die Umstellung und ist die räumliche Nähe für beide Seiten.

Immer wieder Unruhe

Richtig unruhig wurde es 2018, als viele auswärtige Heranwachsende ihr Unwesen vor den Einrichtungen trieben. Es habe Drohungen und Beschimpfungen gegeben, erzählte Schleinschock. Es sei richtig hoch her gegangen. Regelmäßig hätten sich Gruppen von zehn bis 15 Personen an der Lange Feldstraße getroffen – mit dicken Autos. „Es waren keine Besucher des Jugendpavillons“, verdeutlichte Schleinschock. Kinder und Jugendliche hätten mehrere Wochen lang sogar Angst gehabt, zum Musikunterricht zu kommen. „Das Schlimme war, dass nichts passierte, obwohl die Stadt über die Umstände informiert worden war“, sagte Schleinschock.

Die Lage hat sich längst beruhigt. Es sei eine etwa einjährige Phase gewesen, meinte Schleinschock. Aktuell sei es friedlich. Dennoch seien der Musikunterricht und die Jugendarbeit nebeneinander nicht kompatibel. Grund dafür sei die hohe Lautstärke und Unruhe, die Kinder und Jugendliche direkt neben den Räumen des Unterrichts verursachen würden. Schleinschock machte in diesem Zusammenhang aber auch deutlich: „Die Kritik richte sich nicht gegen den Jugendpavillon und die Arbeit der Jugendpflege.“

Nach wie vor wirkt die Geschäftsstelle der Musikschule wie ein Provisorium. Es gibt noch nicht einmal ein richtiges Hinweisschild. Quelle: Dirk Wirausky

Jugendparlament unterstützt Musikschule

Jugendbürgermeister Niclas Hischke zeigte sich erschrocken über die Zustände, die vor gut drei Jahren rund um die Musikschule herrschten. „Das Verhalten der Heranwachsenden ist nicht akzeptabel“, sagte er. Gleichzeitig stimmte er Schleinschock zu: „Die räumliche Nähe von Musikschule und Jugendpavillon kann keine Dauerlösung sein.“ Tobias Butzer, ebenfalls Mitglied im Jugendparlament, bezeichnete die enge Verzweigung der beiden Einrichtungen als problematisch. Hischke forderte deshalb auf, zu handeln. „Politik und Stadt haben seit Langem Zeit, eine geeignete Lösung zu finden“, sagte er. Die Musikschule dürfe keine Notlösung in der Stadt sein. Es müsse ein großes Interesse daran bestehen, die Schule vernünftig unterzubringen.

Laut Schleinschock sei die Musikschule auch eigenständig auf der Suche nach neuen Räumen – auch in anderen Kommunen. „Wir prüfen Ideen“, sagte er ohne konkret zu werden. Auch die Auslagerung in Container sei eine Möglichkeit. „Das ist durchaus ein Gedanken, den wir verfolgen“, meinte Schleinschock.

Die Stadtverwaltung wirkt aktuell eher ratlos. „Wir sind im engen Austausch mit der Musikschule“, sagte der zuständige Fachbereichsleiter Ralf Geide. Aber es würden Räume fehlen. Und für andere Lösungen das Geld. „Der Haushalt ist aktuell stark belastet“, sagte Geide.

Von Dirk Wirausky