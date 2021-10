Gehrden

Er war schon das fünfte Mal zu Gast an der Oberschule Gehrden und jedes Mal aufs Neue hinterlässt Wolfgang Kiehl bei den Schülerinnen und Schülern einen bleibenden Eindruck. Der 58-Jährige war mehrere Jahre stark drogenabhängig. Über seine Lebens- und Leidenszeit erzählt er den Jugendlichen. Ohne Wenn und Aber.

Kiehls Besuch an der Oberschule ist ein wesentlicher Teil der Drogenprävention, die für die Zehntklässler im Unterrichtsplan steht. „Ich erzähle wie ich in die Drogenabhängigkeit hineingeraten bin, aber auch wie ich es wieder geschafft habe, herauszukommen“, sagt Kiehl. Sein Ziel: Prävention durch Gespräch. Seit 13 Jahren hält er Vorträge in Konzernen, Schulen und Institutionen im gesamten Bundesgebiet.

Kiehl hat es geschafft. Der ehemalige Rugby-Nationalspieler ist seit 15 Jahren „clean“. Er hat es sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, die Menschen vor Drogen zu bewahren – und erzählte mit schonungsloser Offenheit von seinen ganz persönlichen Erfahrungen mit der Sucht und den gewaltigen Gefahren. Authentisch wolle er sein, sagt Kiehl.

Kiehl landete im Gefängnis

Die größte Gefahr sei die Clique, erzählt er. Dort habe er erst angefangen Alkohol zu trinken, dann mit Drogen zu experimentieren. Am Ende hatte der Leistungssportler alles verloren: seine Eltern, seinen Sport, sein Geld und seine Freude. Acht Jahre habe er multimäßig alles ausprobiert. Er sei kriminell geworden, um seine Drogensucht zu finanzieren – und landete im Gefängnis. Nach einem Gefängnisaufenthalt fasste Kiehl den Entschluss zu einer Drogenlangzeittherapie. Er habe den Sprung vom Abhängigen zum therapeutischen Mitarbeiter geschafft. Doch er sei eine Ausnahme.

Eine Therapie ist für Kiehl der effektivste Weg. Die Drogenabhängigen bräuchten keine sinnlosen Medikamente oder Ersatzstoffe, sondern Perspektiven, Vertrauen und Motivation. „Sie werden sonst wieder rückfällig“, sagt Kiehl. Doch Therapien seien teuer und die Wartezeit sei viel zu lange. Gut anderthalb Jahre dauere es, einen Therapieplatz zu bekommen. Die Politik sei gefordert das zu ändern, findet Kiehl.

Mit dem Suchtmobil unterwegs

Für ihn ist Alkohol die Einstiegsdroge Nummer Eins. Laut Kiehl gebe es jährlich 80.000 Tote als Folge eines zu hohen Alkoholkonsums. „Aber über die wird nicht gerne geredet“, sagt er. Und der 58-Jährige ist auch ein Gegner der angedachten Legalisierung von Cannabis. Kinder und Jugendliche erhalten so die Möglichkeit, problemlos an Cannabis zu kommen. „Das ist ein falscher Weg“, glaubt er.

„Es ist wichtig, den Schülern zu zeigen, wie schnell der Weg in die Abhängigkeit sein kann“, betont der ehemalige Abhängige, der mit seinem Suchtmobil durch Deutschland fährt und Schulklassen über die Gefahren der Sucht aufklärt.

Für die didaktische Leiterin der Oberschule, Anke Berlin, ist Kiehls Gastspiel ein wichtiges Angebot für die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Drogenprävention. Und die Zehntklässler nehmen es auch an. Im Anschluss an den Vortrag bilden sich Schülergruppen um Kiehl. „Sie stellen offen ihre Fragen, weil sie wissen, dass die auch ehrlich beantwortet werden“, meint Berlin. Am Ende gibt Kiehl den Jugendlichen einen Satz mit auf den Weg: „Sagt Nein zu den anderen, damit sagt ihr Ja zu euch!“

Von Dirk Wirausky