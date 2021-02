Gehrden

Der positive Trend in Gehrden hält an. Zwar hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch eine Neuinfektion im Stadtgebiet gemeldet, gleichzeitig sind aber fünf Personen wieder gesund. Aktuell sind in Gehrden demnach 22 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 305 Gehrdener positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Sie liegt in Gehrden am Mittwoch bei 38,6, Dienstag betrug sie noch 45,1, vor einer Woche 122,3. In der Region liegt der Inzidenzwert aktuell bei 100,8.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 28.211 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 25.138 Personen als genesen aufgeführt. 675 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Am Mittwoch sind 2398 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky