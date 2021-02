Gehrden

Die Zahl der Corona-Fälle ist in Gehrden ist weiterhin rückläufig. Das Gesundheitsamt hat am Freitag eine Neuinfektion für das Stadtgebiet gemeldet. Gleichzeitig sind sechs Personen genesen. Aktuell sind demnach 42 Menschen mit dem Coronavirus infiziert; seit Ausbruch der Pandemie sind es 301.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Vergleich zum Donnerstag gesunken. Der Wert liegt am Freitag bei 77,2. Am Donnerstag betrug er noch 96,6 und vor einer Woche lag er bei 238,2. Die Sieben-Tages-Inzidenz der Region Hannover wird aktuell mit 120,3 angegeben. Sie allein ist ausschlaggebend für die in der Corona-Verordnung aufgeführten Regelungen.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 27.386 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 22.406 Personen als genesen aufgeführt. 622 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Am Freitag sind laut Gesundheitsamt 3204 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky