Gehrden

„Von meinen insgesamt drei Läden ist das Geschäft in Gehrden aus wirtschaftlicher Sicht einfach der schlechteste Standort“, sagt Regina Kusche. Es falle ihr zwar schwer, sagt die Inhaberin. Trotzdem wird Kusche ihren Schreibwarenladen Büro & Co am Steinweg Ende März aufgeben.

Kusche klagt zunehmend über ausbleibende Kundschaft und sinkende Umsätze. Das sei der Hauptgrund für die Geschäftsschließung. Seit den Kanalbauarbeiten am Steinweg stimme das Umfeld in der City nicht mehr, es sei immer unattraktiver für den Einzelhandel geworden. „Gehrden ist tot“, fällt Kusche ein vernichtendes Urteil. Die Corona-Pandemie sei nicht der Grund für die Schließung Ende März, betont sie.

Anzeige

Nach 37 Jahren ist Schluss: Der Schreibwarenladen von Regina Kusche schließt Ende März. Quelle: Ingo Rodriguez

Geschäft wurde 1983 an der Gartenstraße eröffnet

Gehrdens Innenstadt verliert durch die Geschäftsaufgabe ein Traditionsgeschäft: Kusche hatte ihren Laden mit Schreibwaren, Bürobedarf, Zeitschriften und Tabakwaren 1983 in einem inzwischen abgerissenen Gebäude an der Gartenstraße eröffnet. Vom ersten Standort gegenüber der Sparkasse zog sie im Jahr 2000 in den Geschäftsraum am Steinweg um.

Regina Kusche zeigt Fotos vom erstem Standort ihres Schreibwarenladens an der Gartenstraße. Quelle: Ingo Rodriguez

So gut wie ihre Schreibwarenläden in Springe und Barsinghausen laufe es in Gehrden aber inzwischen schon lange nicht mehr. Nur wenn sie allein im Laden arbeiten würde, könnte sie dort noch gutes Geld verdienen, sagt Kusche. Weil sie aber wegen der zwei weiteren Standorte insgesamt zwölf Mitarbeiterinnen beschäftige, würde sich dieses Geschäft aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr lohnen. In den vergangenen fünf Jahren seien die Umsätze bei ihr in Gehrden um etwa 40 Prozent gesunken. „Ich gehe jetzt aber auch auf mein 60. Lebensjahr zu. Es wird mir jetzt mit drei Geschäften einfach zu viel“, sagt Kusche. Deshalb trenne sie sich von dem Laden – obwohl die Geschäftsfrau nun auch schon seit mehr als 30 Jahren in Gehrden wohnt.

Online-Versandhandel ist große Konkurrenz

Kusche klagt auch über die zunehmende Konkurrenz der Vollsortimentmärkte und des Online-Versandhandels. „Manche Leute lassen sich im Einzelhandel beraten, bestellen dann aber online und lassen sich jeden einzelnen Bleistift liefern“, beschreibt sie ihre Erfahrungen. Gleichwohl: Zumindest Fahrkarten können Kunden ab April nun nicht mehr direkt in der City kaufen. „Tickets bekommt man doch aber auch im Internet“, sagt Kusche etwas verärgert. Wer sich Schuhe liefern lassen könne, könne auch Fahrkarten online kaufen.

Kusches Kritik am Einzelhandelsstandort Gehrden ist heftig: „Wenn in der Innenstadt verkaufsoffener Sonntag ist, hat doch manchmal nur der Bäcker geöffnet“, sagt sie. Die Geschäftsfrau ist auch mit den Mieten nicht unbedingt einverstanden. „Ich hatte meinen Vermieter für die Ladenmiete in Gehrden am Steinweg schon heruntergehandelt, aber es ist immer noch zu teuer gewesen“, sagt Kusche.

Der Vermieter sei außerdem auch an einer längerfristigen Lösung interessiert. Nachdem 2020 ihr Vertrag ausgelaufen sei, habe sie zwar noch einmal einen Vertrag für weitere fünf Jahre unterschrieben – jedoch bewusst mit einer Ausstiegsklausel nach einem Jahr. Diese habe sie nun angesichts ihres näher rückenden Ruhestandes gezogen.

Der Schreibwarenladen war nach der Eröffnung ab 1983 zunächst in einem inzwischen abgerissenen Gebäude an der Gartenstraße untergebracht. Quelle: Privat

Nachnutzung im Bereich Einzelhandel ist unwahrscheinlich

Gleichwohl: Kusche hätte ihren Schreibwarenladen gerne verkauft und in Gehrden an einen Nachfolger abgegeben. Von ihrem Vermieter weiß sie aber, dass die Räume möglicherweise für die Erweiterung einer Praxis im gleichen Gebäude genutzt werden sollen. Sie habe vor diesem Hintergrund schon von Plänen für einen Umbau gehört. Eine Nachnutzung im Bereich Einzelhandel halte sie ohnehin für unwahrscheinlich. „Wer will denn heutzutage überhaupt noch einen Laden aufmachen?“, fragt sie.

Angesichts des Abschieds denkt Kusche auch an ihre beiden Mitarbeiterinnen aus dem Laden in Gehrden. Eine Vollzeitkraft beabsichtige vermutlich ohnehin, mit ihrem Job aufzuhören. Einer weiteren Mitarbeiterin möchte sie anbieten, künftig in einem ihrer beiden Geschäfte in Springe und Barsinghausen zu arbeiten. Die beiden anderen Standorte sind auch der Grund, dass es kurz vor der Geschäftsschließung in Gehrden keinen Räumungsverkauf gibt. „Die Ware wird in die beiden anderen Läden verlagert“, sagt Kusche. Sie könne aber ihre Regale und Einrichtung zum Verkauf anbieten. „Interessenten können sich gerne bei mir melden.“

Von Ingo Rodriguez