Hannover

Um den Verpackungsmüll im Stadtgebiet von Hannover ist ein Streit entbrannt. Die Einwohner entsorgen ihn derzeit in gelben Säcken – doch die Stadt Hannover, die Region, der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha und das Duale System Deutschland wollen vom Jahr 2023 an die gelben Säcke durch gelbe Tonnen ersetzen. Dagegen gibt es hartnäckigen Widerstand, vor allem aus der CDU.

Stadt-CDU leistet Widerstand

Bei den Christdemokraten in der Stadt gibt es nach wie vor die Auffassung, dass den Bürgern die Wahl bleiben muss zwischen Sack und Tonne. Denn es gebe in Hannover wegen der engen Bebauung gar nicht überall die Möglichkeit, Tonnen aufzustellen, sagt der Chef der CDU-Ratsfraktion, Jens Seidel. Aus diesem Grund hatte er die Pläne bereits als „Frechheit“ bezeichnet. „Ich weiß gar nicht, wo wir die Tonnen überall aufstellen sollen“, meint er. So lehnten auch viele Hausbesitzer eine zusätzliche Tonne ab und wollten die Säcke behalten, heißt es bei der CDU.

Vor Kurzem nahm Seidel an der Sitzung der CDU-Regionsfraktion teil – letztendlich entscheidet nämlich die Region, ob in Hannover die gelbe Tonne eingeführt wird oder nicht. In der Fraktion wisse man, dass es Häuser gebe, an denen kein Platz für eine zusätzliche Tonne sei. „Das ist ein Riesenproblem“, heißt es aus der CDU.

Dezernentin spricht sich für die Tonne aus

Doch der Besuch von Seidel brachte bisher nicht das von ihm erhoffte Ergebnis. Denn Regionsumweltdezernentin Christine Karasch ( CDU) habe sich in der Fraktion indirekt klar für die Tonne ausgesprochen. Und auch in der Regionsfraktion heißt es, dass es wegen dieser Frage keinen Bruch der Koalition geben werde. Zudem hat das Duale System in den Verhandlungen mit der Region klargestellt, dass die Hausbesitzer nicht zwischen Säcken und Tonnen wählen können – es werde für Hannover nur ein einheitliches System geben.

CDU fühlt sich getäuscht

Fliegen bei windigem Wetter über die Straßen: Die gelben Säcke sorgen für Verärgerung. Quelle: Imago

Allerdings fühlt sich die Regions-CDU getäuscht. Denn es sei in den Verhandlungen der Eindruck erweckt worden, dass die Stadtpolitik unbedingt die Tonne haben wolle und die gelben Säcke abschaffen wolle. Diesen Beschluss hatte es aber nie gegeben: SPD, Grüne und die FDP hatten lediglich für einen entsprechenden Prüfauftrag gestimmt. Grund dafür sind die bei windigem Wetter über die Straßen fliegenden und oftmals aufgerissenen Säcke, die man in Hannover nicht mehr sehen will.

Aha hat berechnet, dass rund 60.000 Tonnen unterschiedlicher Größen (Behälter mit 120, 240, 660 und 1100 Litern) für die Landeshauptstadt nötig seien, berichtet Sprecherin Helene Herich. Die Kosten für die Tonnen lägen bei rund drei Millionen Euro und würden vom Dualen System Deutschland übernommen. Bei Einführung der Tonnen würde es in Hannover keine gelben Säcke mehr geben.

Streit könnte erneut hochkochen

Selbst wenn es in Hannover eine Einigung gibt, könnte der Streit trotzdem noch einmal aufflammen: Denn auch für das Umland, wo schon lange für den Erhalt der Restabfallsäcke gekämpft wird, soll über eine Umstellung von gelben Säcken auf Tonnen geredet werden. Das Duale System Deutschland sei zu solchen Gesprächen bereit, sagte die Aha-Sprecherin. Im Umland ist die Umstellung zum Jahr 2025 möglich.

Von Mathias Klein