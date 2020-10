Herr Krach, manche Menschen glauben ja, wahre Politik könne nur in Berlin gemacht werden. Sie haben als Landesstaatssekretär für Wissenschaft und Forschung einigen Anteil an der Entwicklung der Hauptstadt zu einem wichtigeren Wissenschaftsstandort. Warum jetzt der Schwenk nach Hannover?

Weil in Hannover eine spannende Aufgabe wartet und dazu kommt: Ich bin hier zu Hause. Ich bin in der List aufgewachsen und habe hier Abitur gemacht, meine Frau stammt auch aus Hannover. Wir haben hier viele Freunde. Und gleichzeitig finde ich die Idee der Region hoch spannend. Mich reizt die Themenvielfalt, die mich hier erwartet. Was gibt es Schöneres, als in seiner Heimat Politik für die Menschen machen zu dürfen? Und im Übrigen: Die Vorstellung, dass Politik nur an der Spree gemacht werden kann, teile ich ausdrücklich nicht.

Fan von Hannover 96 und Tennisspieler Der 41-jährige Steffen Krach ist seit sechs Jahren Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung beim Berliner Senat. Krach ist in der List aufgewachsen, nach dem Abitur in Hannover im Jahr 1999 hat er Sozialwissenschaften und Politik in Göttingen und Berlin studiert. Anschließend hat er in verschiedenen Funktionen in der Berliner Senatsverwaltung gearbeitet. Der Dauerkarteninhaber bei Hannover 96 und leidenschaftliche Tennisspieler ist mit einer ebenfalls aus der Landeshauptstadt stammenden Frau verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne im Alter von drei und sechs Jahren.

Sollten Sie gewinnen, geht es nicht mehr um schöne Erfolge in der Wissenschaft – sondern um die Hochbahnsteige der Üstra, Löcher in Krankenhausetats oder den ewigen Kampf um Sack oder Tonne bei der Müllabfuhr.

Auch in der Wissenschaftspolitik gibt es täglich harte Verhandlungen. Was mich an der Region besonders reizt: Hier geht es um Politik für wirklich alle Menschen, und dafür muss man Verhandlungslösungen erzielen. Das macht die Aufgabe als Regionspräsident so wertvoll und für mich hochinteressant. Zugleich bin ich sicher, dass meine bisherigen Themen Wissenschafts- und Gesundheitspolitik auch wichtig für die Region Hannover sind.

Das Konstrukt der Region Hannover ist seit der Gründung vor 20 Jahren an manchen Punkten umstritten. Wäre es zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie nicht einfacher, wenn Gesundheitsämter in den einzelnen Orten Infektionsketten verfolgen würden? Stattdessen haben wir eine Riesenbehörde, die überfordert scheint.

Ganz Deutschland regt sich derzeit darüber auf, dass es bei der Bewältigung der Corona-Pandemie keine einheitlichen Regelungen zwischen den Bundesländern gibt, und gleichzeitig soll es besser sein, wenn in der Region Hannover jeder sein eigenes Ding macht? Die gemeinsame Verwaltung von Landeshauptstadt und Umland bewährt sich jeden Tag. Und gerade in einer Krise, wie wir sie derzeit erleben, ist es sinnvoll, wenn eine Region einheitliche Entscheidungen treffen kann. Sicher, kleinere Einheiten wirken oft charmanter, kommen aber auch schnell an Grenzen.

„Lust auf Überraschung“

Sie wollen im kommenden Jahr eine Direktwahl gewinnen – als ein Kandidat, von dem bisher niemand etwas gehört hat, und für den Spitzenposten einer Verwaltungseinheit, die eher unbekannt ist.

Ja – und genau auf diese Überraschung habe ich Lust. Die Bürgerinnen und Bürger werden definitiv von mir und meinen Vorstellungen für die Region Hannover erfahren. Ich habe ja schon viele Jahre Erfahrungen in der Politik und der Leitung der Verwaltung gesammelt. Ich bin sicher: Die Menschen werden schnell merken, dass ich die Erfolge aus meiner bisherigen Arbeit für die Region gewinnbringend einsetzen werde.

Das macht der Regionspräsident Der Regionspräsidentist Chef der Regionsverwaltung mit rund 3300 Mitarbeitern und oberster Repräsentant der Region Hannover. Die Region umfasst die Landeshauptstadt Hannover sowie die 20 Städte und Gemeinden im Umland – von Springe bis zur Wedemark, von Barsinghausen bis Uetze. Insgesamt leben hier rund insgesamt 1,2 Millionen Menschen. Die Regionsverwaltung ist zum Beispiel zuständig für die Müllabfuhr, Busse und Bahnen, das Regionsklinikum, Berufs- und Förderschulen, für den Umwelt- und Naturschutz oder das Gesundheitsamt. Die Region hat Tochterunternehmen wie den Zoo Hannover, die Üstra und Regiobus. Der Regionspräsident ist auf die Zusammenarbeit mit der Regionsversammlung angewiesen, die unter anderem über den Haushalt entscheidet. Die Wahl eines neuen Regionspräsidenten findet zeitgleich mit der Kommunalwahl am 12. September 2021 statt.

Bei der Stichwahl zum Regionspräsidenten vor sechs Jahren lag die Wahlbeteiligung gerade einmal bei knapp 28 Prozent ...

Klar, das war nicht gut, aber das wird dieses Mal ganz sicher besser. Im kommenden Jahr wird die Bundestagswahl am möglichen Stichwahltermin für die Regionspräsidentenwahl stattfinden – da gehen mehr als 75 Prozent zur Wahl. Eine gute Gelegenheit, den Regionsgedanken stärker zu verankern. Es geht ja nicht um Kleinigkeiten – die Region regelt zentrale Bereiche des öffentlichen Lebens für 1,2 Millionen Menschen.

„Es gibt keine Garantie auf einen Sieg“

Die letzte Stichwahl konnte ihr Parteifreund Hauke Jagau nur sehr knapp gewinnen, seitdem hat sich der Trend für die SPD dramatisch verschlechtert. Manche sagen, dass Jagau auch deshalb nicht noch einmal antritt. Wie wollen Sie die Stimmung drehen?

Wenn man sich einer Wahl stellt, hat man nie eine Garantie auf einen Sieg. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich diese Wahl gewinnen kann. Es ist eine Personenwahl, und ich will überzeugen. Mit Verwaltungskompetenz, mit Ideen für die Region, dem richtigen Programm und mit der Lust zu gestalten. Ich sehe die Wahl auch ein bisschen als Rückspiel zur verlorenen Oberbürgermeisterwahl in Hannover. Als Sportler weiß ich: Wenn man das Hinspiel verloren hat, kämpft man beim Rückspiel doppelt so hart auf dem Platz. Denn man muss deutlicher gewinnen!

Aber man braucht auch ein geeignetes Spielfeld. Und das Umland ist nicht gerade sozialdemokratisches Kernland.

Ich spiele auf jedem Platz! Klar, ich brauche ein gutes Ergebnis in Hannover. Aber auch das Umland kann man gewinnen.

Wie denn?

Hingehen und Lösungen anbieten, von denen auch die Leute in den Städten und Dörfern rund um die Landeshauptstadt etwas haben. Die Leute wählen zu Recht denjenigen, der den Job gut kann. Sie werden es erleben: Ich mache nicht nur Wahlkampf in Hannover, sondern überall in unserer Region. Ganz nebenbei: Untersuchungen zeigen immer wieder, dass die Menschen sehr gerne in Hannover und im Umland wohnen. Ich finde, dann kann die Politik für die Region in den letzten Jahrzehnten ja nicht so schlecht gewesen sein. Wir können stolz sein auf vieles, und dennoch trete ich an, weil ich noch mehr für unsere Region will.

„ Die Grünen sind dabei, sich zu entzaubern“

Hauptgegner sind die Grünen – oder doch die Union?

Wir konzentrieren uns erst mal auf uns, die Wettbewerber haben ja noch nicht einmal einen Kandidaten. Aber klar ist schon jetzt: Die Grünen in Hannover sind dabei sich zu entzaubern. Ihr Oberbürgermeister hat im Wahlkampf etwa eine „autofreie“ City versprochen, jetzt ist nur noch von „autoarm“ die Rede. Unsere Verkehrspläne sind da klüger – und vor allem besser durchdacht.

Und wie sieht das dann aus?

Ich schlage nichts vor, was nur für die Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt der Landeshauptstadt allein funktioniert, weil dann gar nichts funktioniert. Wenn man will, dass die Menschen im Umland auf Fahrten mit ihrem Auto in die City verzichten, muss man auch für die Umlandkommunen und Dörfer über eine bessere Anbindung und über eine bessere Taktung reden. Ich will ein System, das so attraktiv ist, dass die Menschen gern auf ihr Auto verzichten, weil sie darauf verzichten können. Einfach zu sagen, ihr dürft nicht mehr rein, ist keine Lösung. Eine wirkliche Verkehrswende wird es nur mit einem Konzept für die ganze Region geben.

Will Regionspräsident werden: Steffen Krach bei seiner Vorstellung Ende September. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Wir brauchen erst einen Plan“

Mit einem 365-Euro-Ticket, das jetzt auch Ihre Genossen in der Stadt favorisieren?

Es geht um den richtigen Takt, die richtige Anbindung und um den richtigen Preis. Alles zusammen muss funktionieren. Dass das mit 365 Euro als Preis möglich ist, macht Wien als große sozialdemokratisch geführte Metropole vor. Dennoch gilt: Erst ein belastbarer Plan und dann ein Preisschild dran.

Herr Krach, wenn Sie die Wahl verlieren, gehen Sie dann nach Berlin zurück?

Ich habe vor, zu gewinnen. Eine Rückkehr auf meinen Posten als Staatssekretär gibt es nicht. Über einen Plan B denke ich jetzt nicht nach. Ich möchte der nächste Präsident der Region Hannover werden.

Von Mathias Klein