Hannover

Wohin an sonnigen und warmen Tagen in Hannover? Da ist Abkühlung gefragt. Also auf zum Schwimmen ins Freibad! Doch wann hat das Freibad in meiner Nähe geöffnet – und gibt es dort schattige Liegewiesen und Spielangebote für die Kleinen?

Die HAZ hilft Ihnen weiter. Hier finden Sie eine Übersicht über die Freibäder in der Region Hannover. Mit großem Service auf einen Blick: Von Eintrittspreisen über Öffnungszeiten und Ausstattung der Badebereiche bis hin zu gastronomischen Angeboten.

Achtung: Es gelten besondere Corona-Regeln

Wegen der Corona-Pandemie gelten den Bädern derzeit besondere Auflagen. Vielfach müssen Kunden vorab online kostenlose Karten für ein Zeitfenster buchen, in dem sie das Bad besuchen können. Informieren Sie sich darum vor dem Besuch auf der Website des jeweiligen Freibads über die neuesten Entwicklungen.

Hier finden Sie Freibäder in der Region Hannover

Barsinghausen

Burgdorf

Burgwedel (wegen der Corona-Pandemie derzeit geschlossen)

Gehrden

Hannover

Hemmingen

Laatzen

Langenhagen

Lehrte

Neustadt

Pattensen

Ronnenberg

Sehnde

Springe

Uetze

Wedemark

Wennigsen (bis auf Weiteres wegen Umbauarbeiten geschlossen)

Wunstorf

Das sind die Regeln im Freibad

Grundsätzlich gelten natürlich auch in den Freibädern in der Region Hannover die üblichen Baderegeln. Das heißt: Bitte nehmen Sie im Freibad Rücksicht auf sich und andere – und besonders auf Kinder und ältere Menschen. Nichtschwimmer sollten immer nur bis zum Bauch ins Wasser gehen. Gehen Sie niemals mit vollem oder ganz leerem Magen ins Wasser. Und rufen Sie nur um Hilfe, wenn Sie wirklich Hilfe brauchen.

Packliste für den Tag im Freibad

Was sollte man bei einem Ausflug ins Freibad auf jeden Fall dabei haben? Hier ein paar Vorschläge für ihre ideale Packliste:

ein großes Strandhandtuch

Sonnencreme

Sonnenbrille

Stranddecke

ausreichend Wasser zum Trinken

Ihre Augen reagieren empfindlich auf Chlor? Dann nehmen Sie eine Schwimmbrille mit.

optional: Spielsachen und Schwimmhilfen für Kinder

gegebenenfalls: Snacks (besonders beliebt im Sommer: aufgeschnittene Wassermelone) In den meisten Freibädern in der Region Hannover gibt es aber natürlich auch Kioske und kleine Imbisse

je nach Bedarf: Insektenschutzspray

Von HAZ