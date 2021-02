Hannover

Neun Wochen lang war sein Gartencenter geschlossen, am Sonnabend darf Matthias Fentzahn wieder Pflanzen, Blumen, Kräuter und Gartenbedarf an seine Kunden verkaufen. Mit Inkrafttreten der jüngsten Corona-Verordnung lockert die Landesregierung einige der Beschränkungen, die seit der Vorweihnachtszeit galten. Unter anderem dürfen neben Gartencentern auch Blumengeschäfte wieder öffnen.

Doch wie fährt man ein Gartencenter, das neun Wochen lang geschlossen war, in kurzer Zeit wieder hoch? „Wir bereiten uns schon seit einigen Tagen vor – in der Hoffnung, dass es so kommen würde“, sagt Fentzahn, Geschäftsführer des Gartencenters Stanze in Hemmingen.

Anzeige

Zu kalt für einen Ansturm der Kunden

Er und seine Mitarbeiter haben Kontakt mit den Gärtnern aufgenommen, Pflanzen abgeholt, entgegengenommen und im Laden bereitgestellt. „Wahrscheinlich werden wir noch bis in den späten Abend und auch morgen sehr früh noch zu tun haben.“ Alles soll perfekt sein, wenn es wieder losgeht.

Am Valentinstag dürften die Sträuße von Floristin Sophie Dolle gefragt sein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Einen „Ansturm“ erwartet Fentzahn nicht. Dafür ist es zu kalt. „Wegen der Witterung fällt der ganze Gartenbereich eigentlich weg. Niemand pflanzt jetzt etwas im Garten oder auf dem Balkon an.“ Ein Gefühl teilt Fentzahn wahrscheinlich mit allen Betreibern von Gartencentern und Inhabern von Blumenläden: „Wir sind glücklich, dass die Öffnung noch vor den Valentinstag fällt, da ist generell immer viel Nachfrage.“ Auch bei den Zimmerpflanzen und dem weiteren Sortiment für den Innenbereich könnte etwas gehen, schätzt Fentzahn. Hauptsache, es geht überhaupt wieder los.

Von Karl Doeleke