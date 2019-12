Hannover

Der Weihnachtsmann ist eine seltsame Figur: Die Erwachsenen glauben nicht an ihn, aber sie bauen ihn fest in die Feierlichkeiten für ihre Kinder ein. Diese hören schon nach ein paar Jahren auf, an ihn zu glauben, aber feiern trotzdem weiter Weihnachten mit ihm. Weihnachten ohne den dicken, bärtigen Mann mit seiner roten Jacke und dem Jutesack? Undenkbar für die meisten Familien.

Und tatsächlich gibt es in fast jeder Familie eine Weihnachtsmann-Geschichte: Wie dem Onkel das in die Jacke gestopfte Kissen aus dem Kostüm rutschte. Oder wie der gebuchte Student zu spät kam und damit fast die Bescherung platzen ließ. Oder wie der Enkel dem als Weihnachtsmann verkleideten Opa den Bart herunterzog.

Haben Sie auch solche Geschichten? Welche Rolle spielt der Weihnachtsmann bei Ihrem Fest? Glauben Ihre Kinder noch an den Weihnachtsmann? Und wenn nicht: Was ist vom Weihnachtsmann geblieben bei Ihrem Fest?

Schicken Sie uns Ihre Geschichte bis Freitag, 20. Dezember, per E-Mail an hannover@haz.de, Betreff: Weihnachtsmann. Wir sammeln die schönsten Geschichten und veröffentlichen sie auf haz.de und in der gedruckten HAZ.

