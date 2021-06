Hannover

Für die SPD geht der Kommunalwahlkampf jetzt richtig los: Mit 97,5 Prozent der Stimmen ist Steffen Krach auf einem Parteitag der Regions-SPD jetzt auch offiziell zum Kandidaten der Partei für die Regionspräsidentenwahl am 12. September nominiert worden. Krach nutzte die Rede, um Schwerpunkte des Wahlkampfs zu setzen und verkniff sich nicht ein paar Seitenhiebe auf die politische Konkurrenz.

„Können deutscher Meister der Regionen werden“

Er wolle die Region Hannover in Sachen Familienfreundlichkeit zur Nummer 1 unter den Landkreisen machen, sagte Krach – der in seiner Rede auch durchblicken ließ, dass er und seine Frau zum dritten Mal Nachwuchs erwarten. „Wir können deutscher Meister der Regionen werden mit der Region Hannover.“ Dazu zählte der 41-Jährige das 365-Euro-Ticket für den Nahverkehr, eine Ausbildungs- und Übernahmegarantie für Jugendliche und er kündigte ein Corona-Nachsorgezentrum für die Region an. Covid-Langzeiterkrankten sei es nicht zuzumuten, von Arzt zu Arzt geschickt zu werden, sie bräuchten eine zentrale Anlaufstelle.

Seitenhiebe für die Konkurrenz: „Absolut ambitionslos“

Dass seine Konkurrenten im Wahlkampf etwa den freien Eintritt für Kinder in Schwimmbädern oder das 365-Euro-Ticket für nicht finanzierbar hielten, nannte Krach „absolut ambitionslos“. Und auch die Corona-Politik der Stadt unter dem grünen Oberbürgermeister Belit Onay kam bei ihm im Gegensatz zum Handeln der SPD-geführten Region nicht gut weg. „Im Neuen Rathaus haben einige nur an der Seitenlinie gestanden, haben von Bürokratie gesprochen und Tipps gegeben – aber sie haben nicht geliefert.“

Der emotionale Funke wollte bei der sachlich vorgetragenen Bewerbungsrede erst zum Schluss überspringen, nach dem Ende erhoben sich die 164 Delegierten beim Präsenzparteitag in der HDI-Arena zum stehenden Applaus – unter ihnen viele hannoversche Parteigrößen wie Herbert Schmalstieg, Gerd Andres, Yasmin Fahimi und der erste Regionspräsident Michael Arndt. Aber Krach will im Wahlkampf auch nicht mit feurigen Reden punkten, seine Stärke sei die Empathie, betonten mehrere Wegbegleiter: „Die größte Stärke von Steffen Krach ist, dass er den Menschen nicht die Welt erklären will, sondern dass er zuhört“, meinte Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic. „Zuzuhören, auch die Nöte zu spüren ist die wichtigste Qualität eines Menschen, der eine so große Verwaltung wie die Region Hannover führen will“, meinte auch der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch.

Aus dem Off, nämlich per Videogruß, kam dann noch ein anderer Ratschlag von Noch-Regionspräsident Hauke Jagau. Für den Posten brauche es „einen Letztentscheider, einen der Verantwortung übernimmt“ – und auch das sei Krach. Der Gelobte und frisch Gewählte freute sich, nun für die SPD antreten zu können. „Ich habe richtig Bock, mit euch Wahlkampf zu machen.“

Von Heiko Randermann