Hiddestorf

Das Neubaugebiet von Hiddestorf. Seine Bewohner gehen wahrscheinlich davon aus, dass sie die Ersten sind, die hier leben. Aber weit gefehlt: „Wir haben an dieser Stelle Spuren von einer seit vielen Jahrhunderten verschwundenen Siedlung gefunden“, erzählt Ute Bartelt. Die Archäologin arbeitet bei der Unteren Denkmalschutzbehörde der Region Hannover. Die Spuren, von denen sie spricht, sind sogenannte „Befunde“.

Darunter verstehen die Altertumsexperten nicht etwa Gegenstände, die sie in der Erde entdecken und die auf früheres Leben schließen lassen – das sind Funde –, sondern ein Befund ist für sie eine Veränderung im Boden, die zum Beispiel weit zurückliegender Siedlungsbau hervorgerufen hat. Hier, im Hemminger Ortsteil Hiddestorf, kamen solche Spuren zum Vorschein, als für das Neubaugebiet die oberste Erdschicht abgezogen wurde. „Diese Reste von längst verfallenen Häusern waren bis dahin von einer Humusschicht geschützt. Mithilfe der Funde, wie Keramikscherben, können wir bestimmen, zu welcher Zeit hier schon Menschen gelebt haben.“

Menschen lebten in bäuerlichen Gemeinschaften

Heute wissen Ute Bartelt und ihre Kollegen, dass die ersten Bewohner bereits in der sogenannten vorrömischen Eisenzeit, also in der Mitte des 1. Jahrtausends vor Christus, im Gebiet von Hiddestorf siedelten. Unklar ist jedoch, wie viele es waren. Dafür reichen die bislang gewonnenen Informationen nicht aus. „Vermutlich lebten die Menschen damals in bäuerlichen Gemeinschaften in Langhäusern zusammen. Und die waren umgeben von kleineren Nebengebäuden, dort wurde gearbeitet.“

Weitere Spuren solcher Gehöfte entdeckte die Archäologin im zweiten Abschnitt des Neubaugebietes. Diese waren offenbar unregelmäßig über das Gelände verteilt. „Erst mit der Zeit und nach einer Ausgrabung bei Gehrden haben wir verstanden, dass sich das Siedlungswesen in den Jahrhunderten grundlegend verändert haben muss – und zwar weg von einzelnen Hofstellen hin zu einem Dorf“, erzählt Bartelt. Außerdem verlief hier der „ Hellweg“. Dieser alte Fernverkehrsweg, der vom Rheinland an die Elbe führte, passierte auf seiner nördlichen Trasse unter anderem das heutige Hiddestorf. Ute Bartelt ist sich sicher: Diese Wegeverbindung ist sehr alt, „älter als es die Schriftquellen nahelegen. Über diese Route wurden nicht nur Waren transportiert, sondern auch Wissen, Innovationen und Ideen verbreitet“.

Bereits im ersten Jahrtausend vor Christus lebten im heutigen Neubaugebiet von Hiddestorf Menschen. Quelle: Rosa Legatis

Schlummern weitere Spuren unter der Erdoberfläche?

Bislang hat die Archäologin Funde sichergestellt, die beweisen: In Hiddestorf haben mindestens bis ins 6. Jahrhundert, also über einen Zeitraum von ungefähr Tausend Jahren, Menschen gelebt. „Und das Siedlungsareal ging über die Grenzen des Neubaugebiets hinaus weiter. Aber derzeit wird diese Fläche landwirtschaftlich genutzt.“ Solange dort keine neuen Wohnhäuser entstehen, bleiben mögliche Spuren früherer Bewohner unter der Erdoberfläche erhalten und geschützt. Wer die damaligen Einwohner von Hiddestorf gewesen sind, kann Ute Bartelt nicht sagen, aber: „Die Bezeichnung Germanen wurde von den Römern geprägt und galt für alle Menschen, die östlich vom Rhein wohnten. Uns ist allerdings nicht bekannt, wie die Menschen hier sich selber nannten.“

Die Archäologin weiß jedoch, dass die Menschen in der Gegend von Hiddestorf nicht in einer festgefügten Hierarchie lebten, wie etwa bei den Römern, und sie berichtet schmunzelnd: „Es gab keine Könige, die kamen erst später. Aber es gab offensichtlich Gefolgschaften, das heißt, die Menschen folgten jeweils dem, der zum Beispiel bei Auseinandersetzungen die größte Aussicht auf Erfolg und somit Beute versprach. Die Römer konnten ihnen ihren ,Way of Life’ nicht einfach überstülpen. Deshalb scheiterten sie hier.“

Damalige Einwohner filterten das Wasser

Und die Einwohner damals waren klug. Davon zeugen die mehr als 80 Brunnen, die sie im Laufe der Zeit bauten. Bis zu zwei Meter tief mussten sie dafür graben. Dadurch gelangten sie an das Grundwasser, das war gefiltert und damit viel sauberer als das Wasser des alten Leinezuflusses, der heute Arnumer Landwehr heißt.

Die frühen Hiddestorfer wussten also schon vor mehr als 2.500 Jahren, was sie an ihrem Wohnort hatten. Glaubt zumindest die Archäologin Ute Bartelt und findet deshalb den von der Wohnungsbaugesellschaft gewählten Slogan für das Neubaugebiet nach wie vor sehr gelungen: „Hier will ich wohnen.“

So geht’s zur frühneuzeitlichen Siedlung: Direkt nach dem Ortsschild Hiddestorf geht rechts von der Hauptstraße die Straße Wiesenweg ab, von dort aus sind es nur noch wenige Meter bis zum Neubaugebiet auf der linken Seite, das auf dem Boden errichtet wurde, auf dem sich einst eine frühneuzeitliche Siedlung befand.

Von Rosa Legatis