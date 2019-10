Pattensen-Mitte/Arnum

Unter dem diesjährigen Motto „Gott vertrauen – Brücken bauen“ haben 38 Kinder aus Pattensen-Mitte, Hüpede Koldingen und Arnum von Dienstag bis Freitag an der Kinderbibelwoche in der St. Lucas-Kirche in Pattensen teilgenommen. Zu dieser wird seit über 30 Jahren jeweils in den Herbstferien eingeladen.

Höhepunkt...