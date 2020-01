Hildesheim / Hemmingen

Fünf Männer müssen sich seit Dienstag vor dem Landgericht Hildesheim wegen Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei verantworten. Die Angeklagten im Alter zwischen 34 und 58 Jahren sollen im Februar 2016 mehr als 500.000 unversteuerte und unverzollte Zigaretten der Marke West von Weißrussland in den Hemminger Ortsteil Arnum transportiert haben. Beim Umladen von einem Lkw mit Geheimversteck in einen kleineren Transporter wurden die Täter von der Polizei gestellt; vorausgegangen waren Telefonüberwachung und Observation der Zigarettenschmuggler.

Die Ermittler waren den Männern im Zuge eines im Raum Oldenburg spielenden Verfahrens um illegal eingeführte Rauchwaren auf die Schliche gekommen. Gerne hätte die Hildesheimer Staatsanwaltschaft auch noch eine zweite Zigarettenlieferung aus Weißrussland – im Januar 2016 nach Munster – verhandelt gesehen, doch war die Beweislage hier offenbar zu mager.

Staatsanwalt beantragt Haftbefehl

Zwei 34-Jährige aus Weißrussland, Eldar M. und Andrej S., sollen 50 Kartons mit je 50 Stangen unverzollter Zigaretten nach Hemmingen gebracht haben. Doch beim Prozessauftakt am Landgericht fehlte M., sodass Oberstaatsanwalt Klaus Kukla für den offenbar abgetauchten Angeklagten einen Haftbefehl beantragte. Auch S. war nicht im Saal, doch ließ sich die 3. Große Wirtschaftsstrafkammer unter Vorsitz von Richterin Barbara Loewenthal davon überzeugen, dass der Weißrusse den Gerichtstermin schlichtweg verschwitzt hatte und das von seinem Verteidiger vorgelegte Flugticket Minsk-Hannover für den Folgetag echt war.

Die drei übrigen Angeklagten Waldemar W. (51), Oskar S. (58) und Gendij N. (41) besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft, stammen aber aus Kasachstan. Weil beim Prozessauftakt erst nach anderthalb Stunden herauskam, dass einige von ihnen nur sehr bruchstückhaft Deutsch verstehen, mussten alle bis dato zu Protokoll gegebenen Beschlüsse des Gerichts nochmals vorgelesen und übersetzt werden – eine weitere unwillkommene Verzögerung.

Kartons lagen in Metallschienen

Transportiert wurden die West-Zigaretten 2016 in einem Sattelzug, dessen offener Auflieger dem äußerlichen Anschein nach keinerlei Fracht geladen hatte; versteckt waren die illegal eingeführten Kartons in Hohlräumen von Metallschienen. Umgeladen wurde die Ware am 25. Februar 2016 gegen 22 Uhr auf einem Gewerbegrundstück am Hohen Holzweg, dabei konnte die Polizei in jener Nacht alle fünf Angeklagten festnehmen. Das Verfahren gegen Eldar M. wird nun abgetrennt, der Prozess gegen die anderen Vier am Donnerstag fortgesetzt.

Unabhängig von den Haftstrafen, die die Angeklagten ereilen könnten, droht ihnen erhebliches finanzielles Ungemach, sollten sie für nicht entrichtete Einfuhrumsatzsteuer, Tabaksteuer und Einkommensteuer gerade stehen müssen. „Die entsprechenden Nachforderungen des Finanzamts sind oft existenzbedrohend“, erläuterte N.s Verteidiger Matthias Doehring. In diesem Prozess geht es um knapp 80.000 Euro Tabak- und rund 30.000 Euro Umsatzsteuer, die dem Staat entgangen sind.

Von Michael Zgoll