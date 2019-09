Hemmingen

Nach einem Autounfall im Hemminger Ortsteil Hiddestorf ist ein 73-Jähriger am Mittwoch gestorben. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen am Steuer seines Autos einen Krankheitsanfall gehabt, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei er mit seinem Fahrzeug von der Ihmer Straße abgekommen und anschließend erst gegen ein geparktes Auto und dann gegen eine Mauer geprallt. Der Mann war am Unfallort zunächst noch ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er dann am Abend.