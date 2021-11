Hemmingen

Jutta Rustemeyer war überwältigt. Im Dezember vor einem Jahr startete sie ihre Aktion „Briefe gegen die Einsamkeit“, um Menschen, die allein sind und sich in der Corona-Pandemie einsam fühlen, Trost zu spenden. Rund 800 Menschen schrieben Briefe, bastelten oder malten etwas – ein enormes Echo auf ihren Aufruf.

Nun, die Pandemie herrscht immer noch vor, und weiterhin sind Menschen allein, deswegen startet Rustemeyer die Aktion zum zweiten Mal. „Wir haben alle im Lockdown kennengelernt, wie bedrückend die Situation sein kann“, sagt die pensionierte Lehrerin aus Hemmingen-Westerfeld. Doch sie hätte die Aktion auch wiederholt, wenn die Pandemie beendet gewesen wäre. „Ob Erkrankungen oder andere Schicksalsschläge: Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen einsam fühlen.“ Ein Brief könne Trost spenden und eine Wertschätzung ein. „Obwohl: Ich mag eigentlich bei dem Aktionsnamen das Wort Einsamkeit nicht“, räumt die 68-Jährige ein, „aber darunter ist die Aktion jetzt bekannt.“

Weihnachtsaktion „Briefe gegen die Einsamkeit“ läuft

Die Empfänger hingegen sind wie im Vorjahr unbekannt. Die Briefe wollen Rustemeyer und ihre Helferinnenschar rechtzeitig zum Weihnachtsfest an Seniorenheime in Arnum und Hemmingen-Westerfeld, die Senioren-WG in Devese und an Pflegedienste weitergeben, die sie dann verteilen. Doch was soll man jemandem schreiben, den oder die man nicht kennt? „Das können einfach Mut machende Worte sein, die Schilderung schöner Erlebnisse oder das Abschreiben seines Lieblingsgedichts“, erläutert Rustemeyer. Einige hätten im vergangenen Jahr auch ein Foto aufgeklebt. Wer mag, kann seinen Absender dazu schreiben. Sollten Kinder schreiben, reiche der Vorname.

Rund 800 Briefe kamen bei der Aktion 2020 zusammen. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Wichtig ist, den Brief nicht zu verschließen. Denn Rustemeyer möchte die Briefe sichten und dem Inhalt entsprechend für die jeweiligen Einrichtungen vorsortieren.

Briefe an einsame Menschen: Das sind die Abgabestellen

Bis einschließlich Montag, 13. Dezember, müssen die Briefe in einer dieser Abgabestellen sein:

Arnum: Buch Handels Kontor an der Göttinger Straße 61; Pfarrbüro der Friedensgemeinde, Bockstraße 33.

Hemmingen-Westerfeld: Pirogow Brot und Kaffee, Rathausplatz 4; Pfarrbüro der Trinitatisgemeinde am Kirchdamm 4.

Hiddestorf: Pfarrbüro der Nikolaigemeinde, Ostertorstraße 19.

Wilkenburg: Pfarrbüro der St.-Vitus-Gemeinde, Kirchstraße 18.

Wer Fragen hat, kann Rustemeyer unter Telefon (05 11) 42 25 07 erreichen. Sie nutzt viele Kanäle, um die Aktion wieder zu einem Erfolg werden zu lassen. Plakate hängen vielerorts, Kindergärten und Schulen sind informiert. Denn 2020 sei ein Drittel der Briefe aus Kindergärten gekommen, ein Drittel aus Schulen und ein Drittel aus privaten Haushalten von Jugendlichen und Erwachsenen. Doch egal, wie viele Briefe zusammenkommen: „Ein persönlicher Brief ist gerade heutzutage etwas Besonderes und ein Lichtblick“, sagt sie.

