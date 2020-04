Alltagsradweg zwischen Ronnenberg und Devese ist eröffnet

Ronnenberg/Hemmingen

Anstelle der lange geplante Eröffnungsfeier für den neuen Radweg zwischen Devese und Ronnenberg reichte es wegen der Corona-Pandemie nur zu einem Proberadeln: Mit gebührenden Abstand bewegten sich Regionspräsident Hauke Jagau, Hemmingens Bürgermeister Claus-Dieter Schacht-Gaida und Rüdiger Wilke als stellvertretender Bürgermeister von Ronnenberg am Donnerstag auf der neuen 2,6 Kilometer langen Verbindung entlang der Kreisstraßen 221 und 226.

„Die Strecke zwischen Devese und der ‚ Kückenmühle‘ erfüllt eine wichtige Verbindungsfunktion im Radroutennetz der Region Hannover“, sagte Jagau. „Durch die Führung an der Kreisstraße ist bei Eis und Schnee ein Winterdienst möglich, und sie bietet zudem allen Nutzerinnen und Nutzern ein besseres Sicherheitsgefühl etwa in der Dunkelheit.“ Vor allem im Vorfeld hatte es allerdings auch viel Kritik an dem Neubau gegeben, da parallel bereits ein gleichlanger Radweg durch die Feldmark zwischen den beiden Orten besteht. Allen voran der Bund der Steuerzahler hatte die Ausgaben, die am Ende rund 1,15 Millionen Euro betrugen, als überflüssig angesehen.

Anzeige

Schacht beobachtet seit Oktober Nutzer auf dem Radweg

Neben dem Neubau eines Asphaltradwegs und der dafür erforderlichen Anpassung der Entwässerung wurden auch die Anschlüsse des Radwegs an das vorhandene Netz in Devese und Ronnenberg angepasst. Zudem ließ die Region die Querungshilfe am Ortsausgang Devese umbauen und Piktogramme auf der Straße aufbringen, um die neue Verkehrssituation zu verdeutlichen, dass Radfahrer nun auf der Straße fahren.

Weitere HAZ+ Artikel

„Unser gemeinsames Ziel ist die Steigerung des Radverkehrsanteils in und um Hannover – bei gleichzeitiger Erhöhung der Verkehrssicherheit“, erklärte Schacht-Gaida. Seine Beobachtung: „Schon seitdem die erste Asphaltschicht im Oktober 2019 auf dem Radweg aufgebracht wurde, wird die neue Verbindung stark genutzt.“

Auch Anschlussstück in Ronnenberg wird saniert

Umgestaltet wurde im Zug des Neubaus auch der Knotenpunkt Wettberger Straße/Deveser Straße/Ihmer Landstraße (K 221/ K 226) auf Ronnenberger Gebiet. In der Folge sind die Bushaltestelle Ronnenberg/ Kückenmühle und der gesamte Kreuzungsbereich barrierefrei nutzbar. Die neue Ampel ist mit Signalen für Sehbehinderte ausgestattet und regelt auch die Zufahrt aus den beiden Seitenstraßen. In diesem Bereich hatte die Fällung von 34 Eichen entlang der Straße für Aufregung in der Bevölkerung gesorgt. Für viele wäre dieser Teil des Baus – trotz angekündigter Ausgleichsmaßnahmen – vermeidbar gewesen.

Nachträglich ins Bauprogramm aufgenommen wurden die Erneuerung und leichte Verbreiterung des Geh- und Radwegs zwischen der Straße Kückenmühle und dem Parkplatz zur Sportgaststätte der SG 05 Ronnenberg. Das schon bestehende Teilstück im Anschluss an den neuen Radweg war allerdings in solch schlechtem Zustand, dass die Sanierung in einem Abwasch mit erledigt wurde. „Wir freuen uns, dass der Radweg jetzt realisiert wurde, und hoffen, dass die Verbindung zwischen Devese und Ronnenberg gut angenommen wird“, sagte Wilke.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz