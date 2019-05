Das wilde Parken am Bürgermeister-von-dem-Hagen-Platz an der Arnumer Seniorenresidenz soll ein Ende haben. „Wir werden dort rigoros Strafmandate verteilen“, kündigt Bürgermeister Claus Schacht an. Das Parken ist eines der Themen am Donnerstag, 23. Mai, im Rat.