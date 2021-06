Hemmingen

Das Angeln hat in der Corona-Zeit besonders großen Zuspruch erhalten. Während Kunst-, Sport- und andere Veranstaltungen mit vielen Menschen wegen nicht einzuhaltender Abstände ausfallen mussten, traf das für das Angeln nicht zu. „Die Menschen hatten Sehnsucht danach, möglichst viel Zeit in der freien Natur zu verbringen. Viele entschieden sich für das Angeln“, sagt Michael Ulbricht, Vereinsvorsitzender der Angel- und Naturfreunde Hemmingen.

Steigendes Interesse im Lockdown

Bereits zu Ostern 2020, gleich zu Beginn der Pandemie, als Reisen an die Nord- und Ostseeküste nicht möglich war, zog es die Mitglieder nach seinen Beobachtungen in größerer Zahl als üblich an das Vereinsgewässer an der Wülfeler Straße. Dort fanden sie Entspannung und Ruhe. „Wir konnten unserer Passion relativ normal nachgehen, solange sich jeder an die Abstandsregeln gehalten hat“, sagt Ulbricht. Andere, die auf Hallen angewiesen sind oder Mannschaftssport betreiben, seien da weitaus stärker eingeschränkt.

Gehörten 2020 und im Vorjahr konstant 75 Mitglieder zum Verein, ist diese Zahl heute um rund 20 Prozent auf aktuell etwa 90 gewachsen. „Besonders beim zweiten Lockdown stieg das Interesse an dem Sport und wir hatten guten Zulauf“, sagt Ulbricht. Ob der Zuwachs komplett auf die Umstände der Corona-Zeit zurückzuführen sei, lasse sich schwer sagen. Doch da viele Angelvereine einen Wachstum seit dem letzten Jahr feststellen konnten, geht Ulbricht zumindest in Teilen von einem Zusammenhang aus.

Erster Arbeitsdienst im Juli geplant

Gemeinsame Vereinsaktivitäten waren coronabedingt seit dem letzten Frühjahr nicht möglich. Die Hauptversammlung 2020 hatte der Verein unter Wahrung der notwendigen Sicherheitsabstände unter freiem Himmel abgehalten. „Das war für unsere Mitglieder und auch für uns als Vorstand neu, hat jedoch prima geklappt“, sagt Ulbricht. Die Jahresversammlung 2021 hat der Verein sicherheitshalber bereits frühzeitig in den Herbst verlegt. Wenn es die sinkenden Inzidenzzahlen zulassen, ist zuvor zumindest schon ein gemeinsamer Arbeitsdienst im Juli geplant.

Rund 18 Hektar ist der vom Verein bewirtschaftete Union Beton See groß, der nördlich von Wilkenburg liegt. Hier wird auf Hecht und Zander, Aal und Barsch, Karpfen und Schleie gefischt. Hechte sind darunter schon mal bis zu einem Meter lang, Karpfen bis zu 20 Kilogramm schwer. „Der größte Fisch in dem See ist wohl ein rund 2,20 Meter großer Wels mit bis zu 60 Kilogramm“, sagt Vereinsschriftwart Andreas Feldmann. Er geht häufig gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sohn Jesse hier angeln.

Mehr junge Menschen dabei

Hat man durch aktuell zum Teil zugewachsene und schlammige Pfade das Seeufer erreicht, trifft man auch auf zahlreiche Bibernagespuren an den Bäumen. Fast lautlos gleitet im Tiefflug ein Fischadler über die Wasseroberfläche und greift sich plötzlich eine Brasse aus dem See, mit der er davon fliegt. „Es ist wie ein kleines Stück Urlaub am Wochenende, hier zwei Tage zu angeln“, sagt Feldmann.

Gemeinsam mit seinem Sohn baut er zwei Zelte auf und legt mehrere Angelruten aus. Nun warten beide darauf, dass die digitalen Sensoren an den Angeln mit ihren LEDs aufleuchten und auch akustisch anzeigen, dass ein Fisch Interesse am ausgelegten Köder hat. „Wir gehen oft gemeinsam hierher, aber ich angle auch alleine, wenn ich Lust dazu habe“, sagt Jesse.

Andreas Feldmann hat bemerkt, dass seit dem vergangenen Jahr viele jüngere Menschen – „so zwischen 20 und 30 Jahre alt“ - Interesse am Angelsport zeigen. „Es wäre schön, wenn die Nachfrage auch nach der Corona-Zeit fortbesteht“, sagt der leidenschaftliche Angler.

Von Torsten Lippelt