Die Ortsfeuerwehr Arnum hat in der Nacht zu Mittwoch dem Rettungsdienst dabei geholfen, einen kranken Mann aus seinem Haus zu befördern.

Weil der Mann liegend nicht durch das Treppenhaus seines Einfamilienhauses an der Göttinger Straße/B3 transportiert werden konnte, hatten die Einsatzkräfte um 23.48 Uhr die Feuerwehr um Unterstützung gebeten. Die Arnumer Einsatzkräfte rückten mit sechs Helfern und zwei Fahrzeugen samt Drehleiter an. Mit einer Schleifkorbtrage, die am Korb der Drehleiter befestigt wurde, konnte der Mann liegend nach unten transportiert werden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Die Bundesstraße war währenddessen für den Verkehr gesperrt.

Von Sarah Istrefaj