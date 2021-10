Arnum/Hemmingen-Westerfeld

Nächste Woche wird im ersten Seniorenheim im Hemminger Stadtgebiet die sogenannte Booster-Impfung verabreicht, also die Impfung gegen Corona aufgefrischt. Andreas Baumert, Leiter des Hauses Rosenpark in Hemmingen-Westerfeld, zeigt sich erleichtert. „Wir können uns glücklich schätzen“, sagt er. „Am vergangenen Montag haben wir der Region Hannover eine Datei mit der Bitte um Durchführung der Auffrischimpfungen zugesandt.“

Bereits am Dienstag sei der Anruf gekommen, dass ein Impfteam am kommenden Montag ins Haus kommen und bei insgesamt 85 Bewohnern und Bewohnerinnen die Booster-Impfung durchführen werde.“ Damit sei ein noch besserer Schutz gewährleistet. Auch das Personal könne sich im Haus impfen lassen. Mit Stand von Freitag werden es im Rosenpark somit rund 100 Personen sein.

Impfungen im Rosenpark und in der Seniorenresidenz

Das Land Niedersachsen hat vor zwei Wochen alle über 70-Jährigen zur Auffrischungsimpfung aufgerufen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die sogenannte Booster-Impfung für Menschen ab 70, aber auch für Pflegepersonal und medizinisches Personal mit direktem Kontakt zu Patienten. Außerdem gilt die Empfehlung für Menschen, die den Impfstoff von Johnson & Johnson bekommen haben, und für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.

In der Seniorenresidenz in Arnum impfen Hausärzte. „Bei uns wird das bis Mitte November abgeschlossen sein“, erläutert Leiter Volker Hagemann. Alle 93 Bewohner und Bewohnerinnen wollen die Booster-Impfung. Auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wollen die dritte Impfung. „Dort liegt unsere Quote bei über 90 Prozent“, sagt Hagemann. Für das Personal gebe es ebenfalls ein Impfangebot im Haus.

Von Andreas Zimmer