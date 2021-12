Hemmingen

Das Unternehmen Regiobus schließt zurzeit spontane Ausfälle von Fahrten ganzer Buslinien im Süden der Region Hannover zwischen Barsinghausen und Pattensen nicht aus. Am Dienstag war bereits die von Pattensen über Hemmingen nach Hannover führende Linie 366 betroffen. Das teilt Unternehmenssprecher Tolga Otkun mit.

Der Grund dafür sei der hohe Krankenstand im Unternehmen. „Es geht uns wie allen anderen Teilen der Gesellschaft auch. Die Zahl der Corona-Fälle hat überall Auswirkungen“, sagt Otkun. So gebe es bei Regiobus und bei beauftragten Subunternehmen an Corona erkrankte Fahrer und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wegen eines direkten Kontakts in Quarantäne sind.

Viele Krankheitsfälle bei Regiobus: Fahrten können ausfallen

Da die Erkrankungen nicht planbar seien, kann Regiobus Otkun zufolge zurzeit keine Garantie übernehmen, dass es nicht vereinzelt zu weiteren Unregelmäßigkeiten im Busverkehr kommt. „Unsere Subunternehmen teilen uns manchmal erst am Morgen mit, dass ein Fahrer nicht zur Verfügung steht. Da ist es dann leider auch zu spät, um unsere Kunden noch rechtzeitig über den Ausfall einer Linie zu informieren“, sagt Otkun. Er versichert aber, dass der zuständige Betriebshof in der Springer Ortschaft Eldagsen „mit Hochdruck“ daran arbeite, einen sicheren Fahrplan für alle Linien wieder garantieren zu können.

Alle Fahrgäste müssen eine FFP2-Maske tragen

Otkun weist zusätzlich darauf hin, dass alle Fahrgäste FFP2-Masken tragen müssen. Eine OP-Maske reicht nicht mehr aus. Das hat das Land am vergangenen Wochenende beschlossen. Die 3G-Regel für Fahrgäste bleibt bestehen.

Das Unternehmen hat zusätzlich beschlossen, dass im vorderen Bereich der Busse vorerst keine Gäste mehr einsteigen dürfen. So sollen die Fahrer geschützt werden. Somit können dort zurzeit auch keine Karten mehr gekauft werden. Otkun bedauert den eingeschränkten Service für die Kunden. „Doch angesichts der aktuellen Corona-Inzidenzen ist das die richtige Entscheidung“, sagt er.

Von Tobias Lehmann