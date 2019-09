Hemmingen-Westerfeld

Die Künstlergruppe 8+1 stellt ab Oktober Radierungen im Rathaus in Hemmingen aus. Die Geschichte dieser Gruppe beginnt vor 36 Jahren in einem Kurs der Leine-Volkshochschule. Seinerzeit wurde in Hemmingen der Kurs „ Radierung, Kupferstich und Drucktechnik" angeboten. Diesen Kurs leitete damals Mauro Zucca...