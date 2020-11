Hemmingen

Eine große Feier anlässlich der Eröffnung der B-3-Ortsumgehung am Freitag war pandemiebedingt nicht möglich, ein klein wenig Freude wollte sich die SPD Hemmingen aber doch nicht nehmen lassen. In der Sitzung des Ortsvereins am Freitagabend bedankte sich der Vorstand bei Bürgermeister Claus Schacht und überreichte ihm Blumen und einen Präsentkorb.

Die SPD-Vorsitzende Kerstin Liebelt sprach von einem „fast schon historischen Tag“. Ihr Parteikollege Schacht, der von der Aktion des Vorstands „sichtlich überrascht“ gewesen sei, habe großen Anteil daran, dass die Umgehung eröffnet werden konnte und dies den Weg frei mache für die Verlängerung der Stadtbahn. Schacht sagte, dass der Erfolg viele Väter habe, räumte aber ein: „Ich musste heute mehrmals die Straße rauf und runter fahren, so sehr habe ich mich gefreut.“

Anzeige

Schacht : B-3-Ortsumgehung wichtig für Stadtentwicklung

Der Verwaltungschef bezeichnete die Eröffnung als wichtigen Schritt für die Stadtentwicklung. Den Wunsch nach einer Umgehungsstraße könne man in Arnum in Gesprächen mit älteren Einwohnern bis in die 1920er-Jahre zurückverfolgen.

Lesen Sie auch

Von Yannick von Eisenhart Rothe