Ohlendorf

Die Pächter des Jagdreviers im Bereich der neuen B3 bei Ohlendorf fordern einen Wildschutzzaun. „Wir mussten in den vergangenen drei Wochen fünfmal rausfahren, weil es Unfälle mit Wildtieren gab“, berichtet Rolf Wilke. Burkhard Köhler erläutert, normalerweise kommt so eine große Anzahl an toten oder schwer verletzten Tieren durch Unfälle in drei bis vier Jahren zusammen.

Die Straßenbaubehörde habe im Zuge des Planfeststellungsverfahren zur Ortsumgehung den Bau eines Wildschutzzaunes abgelehnt, erzählen die beiden Pächter des Reviers. Hamsterzäune und Krötentunnel seien errichtet worden. „Doch für den Wildschutzzaun war dann vermutlich kein Geld mehr da“, sagt Wilke entrüstet. Die Ortsumgehung wurde im November 2020 eröffnet.

Wildunfälle auch für Menschen gefährlich

Dabei verlaufe die Umgehungsstraße genau durch das Gebiet, in dem es normalerweise viel Wildwechsel gibt. „Die Fahrbahn durchkreuzt das einfach. Die Tiere laufen da aber trotzdem noch lang“, erläutert Wilke. Aus Respekt vor der Kreatur bestehe dringend Handlungsbedarf. Mit Unterstützung des niedersächsischen Jagdverbandes wolle man demnächst einen Antrag beim Land stellen, sagt er.

Denn es sei ein sehr tragischer Anblick, wenn man ein Reh oder tote Kitze am Straßenrand liegen sieht, fügt Wilke hinzu. Weiterhin seien solche Unfälle auch für die Menschen gefährlich. Dagegen müsse deswegen etwas getan werden. „Ich bin 80 Jahre alt. Und ich habe vehement gegen die B 3 gekämpft“, sagt Wilke. Das sei zwar vergeblich gewesen, doch was den Wildschutzzaun angeht, werde er sich noch einmal von Neuem einsetzen.

Von Janna Silinger