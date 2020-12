Hemmingen

Die Bürgerinitiative „ Arnum. Lebenswert für alle.“ hat Bürgermeister Claus Schacht ( SPD) und der Ratsvorsitzenden Kerstin Liebelt ( SPD) am Dienstag auf dem Rathausplatz 238 Unterschriften überreicht. Die Sprecherinnen Andrea Thielking und Andrea Schirmacher hatten noch einen Schoko-Weihnachtsmann dazu gelegt. „Ein Weihnachtsgeschenk ist das aber nicht. Vielmehr ein Arbeitsauftrag“, sagte Thielking.

Gefordert wird ein Lärmschutz für das Wohngebiet Arnum-Süd-West sowie die Überwachung der Geschwindigkeit auf der Hiddestorfer Straße, die ein Hauptzubringer zur neuen B 3 ist. „Das gesamte Wohngebiet ist von dem Lärm der jetzt fertiggestellten Umgehung der Bundesstraße 3 betroffen. Kommen Sie gerne zu uns und hören sich das an“, sagte Thielking an Schacht und alle Ratsmitglieder gerichtet. Unterzeichnet haben sowohl Gegner wie auch frühere Befürworter der B-3-neu. „Es gibt sogar Bürger, die mit dem Wissen um den Bau der Umgehung in das Wohngebiet gezogen sind. Mit diesem Ausmaß des Lärms hatte einfach niemand gerechnet“, sagte Thielking. In ihren Gesprächen habe sie „wenig Wut, aber viel Enttäuschung“ über die Umsetzung der neuen B 3 gehört.

Lärm auf B-3-neu: Facharzt sieht eine Gefährdung der Gesundheit

Zu den Mitgliedern der Initiative zählt auch der Facharzt für Allgemeinmedizin, Ulrich Müller-Rhein. Er teilt dem Bürgermeister in einem Schreiben mit, dass rund ein Drittel aller Todesfälle in Deutschland auf Herz-/Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen seien. Diese Risikogruppe sei besonders sensibel gegenüber der jetzt andauernden Lärmbelastung. Es sei fahrlässig, auf einen Lärmschutz zu verzichten.

Schacht erläuterte, dass die im Vorfeld berechneten Immissionen keinen Lärmschutz erforderlich erschienen ließen. Deshalb habe der Bund auf diese Investition verzichtet. Der Bürgermeister gab der Initiative aber grundsätzlich recht. „Die Wahrnehmung des Lärms ist zwar subjektiv, muss aber als objektives Kriterium betrachtet werden. Das können wir nicht wegreden.“ Der Bürgermeister habe bereits mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr darüber gesprochen. „Die Behörde hat angekündigt, den tatsächlichen Lärm über einen Zeitraum von einem Jahr messen zu lassen. Dann haben wir belastbare Zahlen“, sagte Schacht.

Rat der Stadt will über Straßenlärm in nächster Sitzung diskutieren

Kerstin Liebelt betonte zunächst, dass der Rat nach wie vor hinter dem Bau der neuen B 3 stehe. „Die Umgehung bringt unsere ganze Stadt voran“, sagte sie. Doch die Ratsmitglieder haben die Klagen der Anwohner in dem Wohnbereich registriert und sind bereits in Gespräche eingetreten. In der nächsten Ratssitzung solle das Thema aufgegriffen werden. Der Rat tagt allerdings erst wieder Mitte Februar. Liebelt wies auch darauf hin, dass sich die Verkehrsströme in der Stadt noch ändern werden, wenn die Stadtbahn fertig gestellt sei. Dies sei für Ende 2023 geplant. Auch der geplante Umbau der Ortsdurchfahrt in Arnum zu einem verkehrsberuhigten Bereich werde Auswirkungen haben.

Schacht sagte, dass gemeinsam geschaut werden solle, ob es noch mögliche Förderungen des Landes für einen Lärmschutz gebe. „Sonst müssen wir eventuell auch eine kommunale Lösung in Betracht ziehen.“ Thielking und Schirmacher zeigten sich anschließend zufrieden. „Wir wissen jetzt zumindest, dass wir gehört wurden und haben eine Perspektive“, sagten sie übereinstimmend.

Von Tobias Lehmann