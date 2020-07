Hemmingen

Es gibt einen Termin, wann die B-3-Ortsumgehung Hemmingen für den Verkehr freigegeben werden soll: Dies ist für Ende Oktober oder Anfang November dieses Jahres geplant. Das teilte Friedhelm Fischer auf Anfrage dieser Zeitung mit. Er leitet den Geschäftsbereich Hannover der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Bislang hatte die Behörde nur grob den Herbst genannt. Ursprünglich sollte die Umgehungsstraße im September 2019 fertig sein, doch immer wieder kam etwas dazwischen, zuletzt eine offenbar nicht ausgereifte Planung bei Arnum, wo sich in einer Senke Wasser sammelt. Die Hemminger, darunter auch viele Händler, reagieren zunehmend ungehaltener auf die Dauerbaustelle, die zu Staus und stockendem Verkehr auf der heutigen B 3 und etlichen Querstraßen führt. Parallel laufen nun schon seit Monaten die Vorbereitungen für den Stadtbahnbau nach Hemmingen-Westerfeld. Die Stadtbahn soll erstmals Ende 2023 fahren. Eigentlich sollten sich die beiden Projekte nicht überschneiden. Dies sei bedauerlich, sagte Fischer. „Ich kann die Bevölkerung verstehen“, fügte er hinzu. „Doch man steckt nicht drin, was alles passieren kann.“

Anzeige

Eröffnungstermin für B-3-Ortsumgehung Hemmingen

Die Freigabe bedeutet nicht, dass dann alle Tätigkeiten an der Umgehungsstraße abgeschlossen wären. Entlang der etwa sieben Kilometer langen Trasse gehen noch Restarbeiten weiter, aber der Verkehr kann schon mal fließen. Die Ortsumgehung beginnt südlich des Landwehrkreisels in Hannover und mündet bei Pattensen in die bestehende B 3.

Weitere HAZ+ Artikel

Ob es eine öffentliche Eröffnungsfeier geben wird, ist Fischer zufolge auch wegen der Corona-Pandemie noch unklar. Möglich sei auch, dass der offizielle Akt folgt, nachdem der Verkehr schon fließt. Die Gesamtkosten für die Ortsumgehung belaufen sich Fischer zufolge auf rund 70 Millionen Euro. Anfangs sollten es 51 Millionen Euro sein.

Der Bau der Lärmschutzwände am Landwehrkreisel stehe noch aus, werde aber noch vor Ende Oktober erledigt. Das sei während der derzeitigen Vollsperrung der Umgehung einfacher als später bei einer Teilsperrung, sagte Fischer.

Die neue Umgehungsstraße in Hemmingen aus der Luft, hier mit Blick auf den Hohen Holzweg in Arnum (links) und in Richtung Pattensen. Quelle: Nicolas Willimek

In dem Problembereich in einer Senke bei Arnum sammelt sich viel Wasser. „Aus Lärmschutzgründen musste die Straße dort so tief gebaut werden“, erläuterte Ulrich Schmidt-Kania, Mitarbeiter in der Landesbehörde. Nach den Arbeiten an den Felddrainagen folge nun ab Montag, 6. Juli, der Einbau eines zweiten Durchlasses, um das Wasserproblem zu lösen. Zwischenzeitlich werde es bis Ende August oder Anfang September eine Pause geben, bis dann der Asphalt aufgetragen wird. Das hänge mit der Terminlage der Baufirma in den Sommerferien zusammen, die auch Aufträge auf einer Autobahnbaustelle habe. Schmidt-Kania sagte dies vorsorglich, weil viele Hemminger kritisieren, dass sich streckenweise auf der Baustelle tage- oder wochenweise nichts tue.

Corona-Fälle habe es auf der Baustelle nicht gegeben. Schmidt-Kania zufolge bleiben Arbeiter in ihren Kolonnen, Baubesprechungen seien unter freiem Himmel und etliche Mitarbeiter der Landesbehörde seien ins Heimbüro gewechselt. Vor der Verkehrsfreigabe werde es noch ein „Sicherheitsaudit“ durch externe Ingenieure geben.

in Jogger läuft über eine Brücke über die Ortsumgehung Hemmingen. Quelle: dpa/Julian Stratenschulte

Bürgermeister Claus Schacht sagte am Freitag auf Anfrage dieser Zeitung: „Ich freue mich, dass es die Landesbehörde geschafft hat eine Lösung zu finden.“ Allerdings wäre der ursprüngliche Eröffnungstermin im September 2019 für die Stadt Hemmingen der bessere gewesen. Die Belastung durch den B-3-neu-Bau und durch die Stadtbahnbaustelle sei, vor allem für die Anwohner, „teils unerträglich“. Immerhin seien mittlerweile die Brücken über den Pattenser Feldweg und die Bockstraße frei. Die Brücke Deveser Straße soll im August fertig werden. Dort hatte eine Firma falsche Teile verbaut. Konkret handelt es sich um Konstruktionselemente im Übergang von der Brücke zur Fahrbahn. Die Landesbehörde erläuterte, die Baufirma sagt, der Lieferant hätte den Fehler begangen. Schacht sagte: „Das Projekt beschäftigt mich seit meinem ersten Arbeitstag in Hemmingen vor 23 Jahren.“

Die Brücke am Pattenser Feldweg ist fertig. Quelle: Torsten Lippelt

Der offizielle Spatenstich für die B­-3-Ortsumgehung war bereits im Dezember 2014. Von einer vorzeitigen Freigabe der Trasse, zum Beispiel für den Abschnitt von Ricklingen bis zum Hohen Holzweg in Arnum, hat die Landesbehörde stets abgesehen. „Die dazu erforderlichen Provisorien würden ihrerseits einen gehörigen Vorlauf benötigen und die Belastungen durch den B-3-Verkehr letztlich nur in andere Ortsteile verlagern“, hatte Schmidt-Kania schon im April deutlich gemacht.

Von Andreas Zimmer