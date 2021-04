Hemmingen-Westerfeld

„Kultureller Lockdown – nicht mit uns!“, heißt das Motto, unter dem das Kulturzentrum bauhofs seine im März gestartete Reihe „Blaue Stunde – im Gespräch mit...“ fortsetzt. Dabei können Gäste per Onlinekonferenz Künstler treffen, mit ihnen plaudern und ihnen Fragen stellen.

Die Künstlergespräche beginnen jeweils sonntags um 18 Uhr und dauern etwa eine Stunde. Die Teilnahme ist kostenlos. Allerdings sollten sich Interessierte schnell anmelden, denn die Zahl der Onlinegäste ist begrenzt. Im Mai und Juni nehmen mehrere Künstler an den Gesprächen teil, die viele Besucher bereits live aus dem bauhof kennen.

Am Sonntag, 2. Mai, ist die weibliche A-Cappella-Popband die Medlz zu Gast, die 1999 unter dem Namen Nonets gegründet wurde. Ihr Album „samtweich“ wurde in San Francisco für den Contemporary a-cappella Recording Award, den Grammy unter den A-cappella-Auszeichnungen, nominiert. 2005 benannten sich die vier Sängerinnen in Medlz um. Es folgten weitere Auszeichnungen und neue Alben.

2018 begeistern die Medlz bei der Reihe bauhof on tour das Publikum in der St.-Lucas-Kirche in Pattensen. Quelle: Stephanie Zerm

Mit Alfons und Desimo plaudern

Das Saxofonquartett Sistergold, das im bauhof schon mit verschiedenen Programmen zu hören war, steht den Gästen am Sonntag, 9. Mai, Rede und Antwort. Die vier Musikerinnen sind für ihre Bearbeitungen aus den Genres Pop, Jazz, Soul und Weltmusik bekannt. Die meisten Stücke sind selbst arrangiert oder komponiert.

Das Damen-Saxophon-Quartett Sistergold war bereits mehrfach im bauhof zu Gast. Quelle: Torsten Lippelt

Am Sonntag, 16. Mai, können Gäste mit dem bekannten Comedian Alfons, dem Reporter mit dem Puschelmikrofon, plaudern. Der französische Kabarettist, der inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat, ist auch ein Geschichtenerzähler. Im bauhof hat er unter anderem sein Programm „Jetzt noch deutscherer“ vorgestellt und dabei einen Spagat zwischen heiteren Szenen und ernsten Momenten geschafft.

Desimo ist am 30. Mai bei der Blauen Stunde zu Gast. Quelle: Ingrid von Drahten

Den Künstler Desimo können Gäste am Sonntag, 30. Mai, privat erleben. In Hannover ist der Comedy-Magier mittlerweile eine Institution. In seinen Programmen entlarvt er die Skurrilität des Alltags, die er pointiert kommentiert. Ein weiteres Markenzeichen ist die Einbeziehung des Publikums. Dabei vereinen die Auftritte des mehrfach ausgezeichneten Preisträgers Stand-up-Comedy und Verblüffung.

Auch eine Puppe ist zu Gast

Am Sonntag, 6. Juni, sind Werner Momsen und Detlef Wutschik bei der „Blauen Stunde“ zu Gast. Werner Momsen ist eine Puppe – und kann als solche Dinge sagen, die nur er so sagen darf, und dann wird es meist lustig. Sein Begleiter ist Puppenspieler Detlef Wutschik. Beide sind nicht nur auf Bühnen zu sehen, sondern oft auch im Fernsehen und Radio zu Gast.

Am 6. Juni können die Bauhof-Besucher die Puppe Werner Momsen und ihren „schwarzen“ Begleiter, Puppenspieler Detlef Wutschik, online treffen. Quelle: Ingrid von Drahten

Anmeldungen nimmt der bauhof per E-Mail unter info@bauhofkultur.de entgegen.

Mit einer Bestätigungsmail erhalten die Gäste den Einladungslink. Alle Gespräche finden auf der Videoplattform Zoom statt.

Von Stephanie Zerm