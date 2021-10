Hemmingen

Warum man lieber optimistisch in die Welt schauen sollte, hat am Kabarettist Matthias Brodowy am Freitagabend seinen Zuschauern im Forum der KGS Hemmingen dargelegt. Mit seinem Programm „Keine Zeit für Pessimismus“ war Brodowy beim bauhof zu Gast und trug eigene Lieder vor, zu denen sich der Künstler selbst am Klavier begleitete, sowie zahlreiche Geschichten und Gedanken.

Eigentlich freut sich das bauhof-Team derzeit darüber, nach Monaten der pandemiebedingten Schließung endlich wieder unterhaltsame Abende im Kulturzentrum im Alten Dorf anbieten zu können. Doch wenn ein beliebter Künstler wie der selbst ernannte „Vertreter für gehobenen Blödsinn“ in Hemmingen erwartet wird, wechselt man platz- und umsatzbedingt doch gern von den theoretisch nur 100 möglichen Plätzen im bauhof ins großzügige KGS-Forum, das mit 220 Plätzen ausverkauft war.

Anderthalb Jahre altes Programm wegen Pandemie noch „nagelneu“

Matthias Brodowy freute sich, endlich sein nagelneues und doch schon eineinhalb Jahre altes Programm zeigen zu können. „Die Premiere von ‚Keine Zeit für Pessimismus‘ war im Februar 2020, kurz vor der Pandemie. Ich konnte mein Programm bis jetzt erst etwa 17-mal zeigen, statt wie eigentlich eher 150-mal“, sagte Brodowy. Der Titel sei eine gute Gelegenheit, sich selbst zu fragen, ob er seine Aussagen dabei ernst meint. „Und die Antwort lautet: Ja.“

Brodowy stellte dabei Pessimisten der ersten bis vierten Ordnung vor. Trageprobleme mit modischen Herrenhemden – „die sind alle Slimline für Gullyrutscher“ – löst Brodowy mit dem Auftrennen der Seitennähte. „Sieht keiner unter dem Sakko“, sagte der etwas stattlichere Künstler. Überhaupt habe man als Dickerer immer zu kämpfen, vor allem mit den zahlreichen unnützen und sich oft widersprechenden Diät- und Ernährungstipps von Freunden. „Das sind oft dogmatische Sektenmitglieder – alle bei Weight Watchers!“

Selber denken und handeln sei wichtig, sagte Brodowy. Eine tolle Aussage sei „Wir werden älter“. Er kenne gedanklich jung gebliebene, dynamische 90-Jährige. Aber auch 28-Jährige, die schon alt sind. „Denken Sie jetzt bitte nicht an Philipp Amthor.“

Kultur ist systemimmanent bedeutend

In einigen eher nachdenklichen Worten lobte Brodowy das ehrenamtliche Engagement von 14 Millionen Menschen in Deutschland, beispielhaft für Demenzkranke in Pflegeheimen. Ebenso betonte er die systemimmanente Bedeutung von Kunst und Kultur. „Das sind die Säulen, auf denen unser Staat aufgebaut ist.“

Auch mit direktem Wortwitz wusste er sein amüsiertes Publikum zu fesseln und sprach von der Herkunft der Worte „Hulle“ und „Pinkeln“ und den zum Umfeld angemessenen Alternativen. Er sinnierte über den Traum vom papierlosen Büro, über wahre Liebe im hohen Alter und über die aus Sternenstaub bestehende Menschheit „als Teil des Universums“, bevor er den Abend mit dem Zugabelied „Carpe Noctem“ unter Applaus abschloss.

Für den 13. und 20. November gibt es noch Karten Für die beiden nächsten Veranstaltungen vom Kulturzentrum bauhof, die ebenfalls im Forum der KGS Hemmingen, Hohe Bünte 4, stattfinden werden, sind noch Karten erhältlich: Am 13. November, um 20 Uhr, gastiert der Kabarettist Matthias Jung mit seinem neuen Programm „Chill mal …“, bei dem es um Eltern und ihre Kinder in der Pubertät geht. Am Sonnabend, 20. November, kommt dann Anne Folger mit ihrem „Selbstläufer“-Klavierkabarett und Klassik-Crossover in die KGS. Beginn ist ebenfalls um 20 Uhr. li

Ungewöhnlich war dieses Mal das vor dem Eingang zur KGS parkende „Flammkuchen-Mobil“. Am für Gastrozwecke umgebauten Werksfeuerwehr-Auto aus dem Jahr 1964 schenkten Constanze Buch und Edgar Kreid vom Garbsener Lokal „Homeyers Hof“ Getränke aus. „Wir haben den Caterer beim Kultursommer auf Schloss Landestrost kennengelernt und fanden, dieser Getränkeservice heute hier wäre eine schöne Idee“, sagte Klaus Grupe.

Von Torsten Lippelt