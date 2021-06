Hemmingen-Westerfeld

Zwei Abschnitte der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld werden ab Donnerstag, 3. Juni, voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten im Kreuzungsbereich mit der B-3-alt. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mit.

Die Arbeiten erstrecken sich zwar nur auf wenige Meter zwischen der B-3-alt in Richtung Real-Markt sowie zwischen der B-3-alt in Richtung Lidl. Dennoch: Dort ist dann kein Durchkommen. Die B-3-alt ist frei, aber wer auf ihr unterwegs ist, kann für etwa sechs Wochen nur geradeaus fahren und nicht mehr in die Weetzener Landstraße abbiegen.

Umleitung führt durchs Gewerbegebiet und Berliner Straße

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt entweder durch das Gewerbegebiet, also über die Heinrich-Hertz-Straße, oder unter anderem durchs Wohngebiet an der Berliner Straße. Anliegerinnen und Anlieger im Bereich der Göttinger Landstraße können aber zu ihren Häusern fahren.

Nach Angaben der Stadt erneuert der Energieversorger Enercity die Trinkwasserleitung. Sie führt durch die Weetzener Landstraße und kreuzt die Göttinger Landstraße. Die Weetzener Landstraße ist nach der B-3-Umgehung die Straße mit dem meisten Verkehr im Hemminger Stadtgebiet.

Von Andreas Zimmer