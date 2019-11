Ricklingen

Der Bezirksrat Ricklingen hat sich jetzt in eine seit Jahren schwelende Debatte eingeschaltet. Der Flughafen Hannover ist Norddeutschlands einziger Verkehrsflughafen ohne Nachtflugverbot. Die Genehmigung für den 24-Stunden-Dauerbetrieb – bislang immer nur zehn Jahre mit Verlängerungsoption gültig – dürfte ab 2020 vermutlich dauerhaft gelten. Und diese Aussicht behagt vielen Menschen nicht.

Dreieinhalb Kilometer Flughöhe über Hemmingen

SPD-Bezirksratsherr Frank Weber forderte jetzt ein Nachtflugverbot auf der sogenannten Povel-Route, der südöstlichen Hauptflugroute des Flughafens. Seit Monaten verzeichne er deutlich mehr Überflüge als zuvor, berichtete Weber im Bezirksrat. „Auch ich selbst fühle mich massiv gestört“, sagte der Politiker, der in Wettbergen wohnt.

Auf der Povel-Strecke fliegen startende Maschinen über Garbsen rund 1500 Meter hoch und steigen in einer weitläufigen Kurve über Hannovers Westen und das Calenberger Land langsam zur Reiseflughöhe hinauf. Sie überfliegen dabei Barsinghausen, Gehrden und Ronnenberg – und erreichen bei Hemmingen gut dreieinhalb Kilometer Flughöhe.

Proteste aus Garbsen und Gehrden

Diese Informationen ließ der Lärmschutzbeauftragte des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums, Reinhart Thomas, in der Bezirksratssitzung auf Anfrage der CDU mitteilen. Die Christdemokraten hatten ebenfalls kritisiert, dass die Povel-Route derzeit intensiv genutzt werde, obwohl es zwischen 2013 und 2016 bereits mehrfach Beschwerden aus dem Bereich Gehrden gegeben habe. Tatsächlich haben sich in stark betroffenen Umlandgemeinden wie Garbsen und Gehrden in den vergangenen Jahren laut protestierende Initiativen gegründet.

Kommission sieht keine besondere Belästigung

Der Lärmschutzbeauftragte Thomas hatte sich zuletzt Anfang Oktober bei einem Ortstermin in Gehrden den Kritikern gestellt. Er legte Statistiken vor und teilte die Einschätzung einer eigens vom Land eingesetzten Kommission. Die trägt den sperrigen Titel „Kommission zum Schutz gegen Fluglärm und gegen Luftverunreinigung durch Luftfahrzeuge für den Flughafen Hannover-Langenhagen“ – und stellt derzeit keine besonderen Lärmbelästigungen fest.

Natürlich gebe es immer ein persönliches Lärmempfinden, räumte Thomas vor seinem Gehrdener Publikum ein – und erntete dort heftigen Protest. Auch in seiner Antwort an die Ricklinger CDU-Fraktion betonte der Lärmschutzbeauftragte, dass es „eine besondere oder gar eine die Gesundheit gefährdende Fluglärmbelastung an der langjährigen Standardflugstrecke Povel“ nicht gebe.

Bis zu 16 Überflüge in einer Nacht gezählt

Doch das wollen weder die CDU-Fraktion noch SPD-Ratsherr Weber glauben. Die Christdemokraten verweisen auf Beobachtungen von Anwohnern, wonach Flugzeuge augenscheinlich mehr als zwei Kilometer nördlich der vorgegebenen Povel-Route unterwegs sind. Die Maschinen wären damit noch näher an den Ricklinger Wohngebieten. In manchen Nächten hätten Anwohner im Stadtbezirk zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens bis zu 16 Überflüge gezählt. Weber berichtet von neun Überflügen in nicht einmal zwei Stunden in einer Nacht Ende September. „Das ist eine Provokation des Flughafens, um auszutesten, ob es Widerstand gegen die verstärkte Nutzung der Flugroute gibt“, vermutet er. Er sieht eine Verbesserung nur durch Proteste und ein endgültiges Nachtflugverbot.

Befristung der Nachtflugerlaubnis könnte 2020 wegfallen

Anfang 2020 aber, so lauten derzeit die Pläne im niedersächsischen Verkehrsministerium, könnte die bisherige Befristung der Genehmigung für Nachtflüge auf zehn Jahre endgültig wegfallen. Bereits im Mai dieses Jahres wurde jedoch auch bekannt, dass die Entfristung an strenge Auflagen gebunden sein soll. Unter anderem sollen besonders laute Flugzeugtypen nicht mehr in Langenhagen starten oder landen dürfen. Das beruhigt allerdings nicht alle betroffenen Gemeinden. In Garbsen etwa beantragte der Rat der Stadt im August offiziell ein Nachtflugverbot für den Flughafen.

