Ein technischer Defekt in der Küche war offenbar die Ursache für das Feuer am Mittwochnachmittag in Hemmingen-Westerfeld. Davon gehen zumindest die Brandermittler der Polizei aus. Die Ermittlungen dauern aber noch an, teilte die Polizeidirektion Hannover am Donnerstag mit.

Bei dem Brand war die 90-jährige Bewohnerin des Hauses ums Leben gekommen. Sie wurde bei dem Feuer, das im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte an der Straße Heisterkamp ausbrach, tödlich verletzt. „Sie erlag trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen ihren Verletzungen“, erläuterte eine Polizeisprecherin.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover hatte ein Anwohner gegen 14 Uhr einen lauten Knall in der Straße gehört und gesehen, wie die Küche des Nachbarhauses brannte. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus einem Fenster auf der Rückseite der Doppelhaushälfte.

Anwohner hätten da bereits erste Löschversuche unternommen – sie vermuteten, dass sich die Bewohnerin noch im Haus befand, sagte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth. Die Feuerwehr habe die 90-Jährige „zügig“ ins Freie geholt, doch die Brandverletzungen seien zu schwer gewesen. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Weitere Personen oder Tiere hätten sich nicht im Haus aufgehalten.

Nach Polizeiangaben hat das Feuer das Erdgeschoss nahezu komplett zerstört. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 100.000 Euro an.

Fieguth zufolge wurde für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute vorsorglich die Notfallseelsorge angefordert. Die Straße Heisterkamp und die Deveser Straße, von der der Heisterkamp abzweigt, waren während des Einsatzes voll gesperrt.

Die fast 50 Feuerwehrleute waren mit insgesamt elf Fahrzeugen herbeigeeilt und etwa drei Stunden im Einsatz. Zudem war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarztwagen vor Ort, ebenso die Polizei, die Notfallseelsorge und die Stadtverwaltung am Heisterkamp sowie der Energieversorger, der den Strom abschaltete.

