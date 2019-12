Hemmingen-Westerfeld

Ein elektrischer Defekt hat am Sonnabend einen Vollalarm der Stadtfeuerwehr Hemmingen ausgelöst. Pflegekräfte des Seniorenpflegeheims an der Berliner Straße hatten am Abend bemerkt, dass die Brandschutztür zugefallen war und zugleich einen Schmorgeruch bemerkt. Daraufhin wurden um 18.18 Uhr alle sechs Ortsfeuerwehren alarmiert.

„Ein Trupp ging mit einer Wärmebildkamera zur Lageerkundung vor“, berichtet Feuerwehrsprecher Lennart Fieguth. Ein Feuer sei nicht entdeckt worden. Die Einsatzkräfte hätten jedoch einen elektrischen Defekt an der Tür festgestellt. Diese wurde daraufhin vom Strom getrennt, der betroffene Bereich wurde gelüftet. Eine Gefahr für die Bewohner habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, sie konnten in ihren Zimmern bleiben.

Nach 45 Minuten wurde der Einsatz beendet, an dem 85 Feuerwehrleute mit 17 Fahrzeugen sowie Polizei und Rettungsdienst beteiligt waren. Das große Aufgebot hänge mit der hohen Zahl der Bewohner zusammen, die im Ernstfall hätten gerettet werden müssen, erklärt Fieguth.

Von Johannes Dorndorf