In Hemmingen gibt es keine Auslauffläche für Hunde. Die Stadt hat das Thema Ende 2014 zu den Akten gelegt. Zuvor hatte die Verwaltung das gesamte Stadtgebiet auf mögliche Flächen geprüft. Im Herbst 2018 hatten Hundebesitzer bei einem Informationsabend der Stadt einen Hundespielplatz vorgeschlagen, doch es blieb bisher bei der Idee.

In Hemmingens Nachbarschaft gibt es seit Mitte vergangenen Jahres Hundeauslaufflächen. Hannover hat Grünzonen am Karl-Nasemann-Weg in Wettbergen-West sowie an der Oberricklinger Wallensteinstraße – zwischen Hamelner Chaussee und dem Stemmer Weg – dauerhaft für die Tiere freigegeben. Die beschilderten Flächen können auch während der jährlichen Brut- und Setzzeit genutzt werden.