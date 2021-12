Hemmingen-Westerfeld

Erst Mitte Oktober teilte der Leiter des Hemminger Büntebads, Matthias Heinze, zahlreiche Erleichterungen der bestehenden Corona-Auflagen mit. Jetzt sieht die Situation wegen der bundesweit hohen Infektionszahlen wieder anders aus. Im Bad gilt die 2G-Plus-Regel. Zugang bekommen also nur Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen aktuellen Corona-Test vorlegen. „Ausgenommen von der Regel sind allerdings diejenigen, die bereits ihre Auffrischungsimpfung bekommen haben. Das wissen nicht alle“, sagt Heinze.

Das Land hat die entsprechende Verordnung in der vergangenen Woche erlassen. Bürgerinnen und Bürger, die die sogenannte Boosterimpfung haben, brauchen für den Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen keinen zusätzlichen Test mehr vorlegen. Innerhalb des Bads muss allerdings wie bisher jeder Gast ohne Ausnahme außerhalb des Beckens eine FFP2-Maske tragen.

Büntebad-Personal prüft vorgeschriebene Corona-Auflagen

Das Personal des Büntebads prüft am Eingang, ob die Besucherinnen und Besucher alle Auflagen erfüllen. „Das können wir auch leisten. Kunden, die aggressiv auf unsere Anweisungen reagieren, hatten wir bisher noch nicht“, sagt Heinze. Wie gewohnt weiter läuft auch der Schwimmunterricht der Schulen. „Die Lehrer und Lehrerinnen achten auf die Einhaltung der Regeln. Wir Bademeister haben zusätzlich ein Auge darauf, dass die Schülerinnen und Schüler keinen Kontakt zu den anderen Badegästen haben“, sagt Heinze.

Büntebad-Leiter Heinze: Gäste finden keine Testtermine

Die Zahl der Gäste soll im Büntebad seit Erlass der 2G-Plus-Regel dennoch abgenommen haben. „Das liegt aber auch daran, dass wir zu wenig Teststationen in Hemmingen haben. Ich höre immer wieder von Kunden, dass sie keine freien Testtermine bekommen“, sagt Heinze. Das könnte sich ab Donnerstag, 9. Dezember, ändern, denn vor dem Kaufland-Markt hat ein Testzentrum eröffnet, das auch sonntags geöffnet ist. Ferner bieten in Hemmingen-Westerfeld die Rats-Apotheke, Rathausplatz 4, Schnelltests an und das Testzentrum bei der Firma vph, Gutenbergstraße 4. In Arnum bietet die Landwehr-Apotheke, Göttinger Straße 67, Schnelltests an. Zu welchen Zeiten sie geöffnet haben und was bei den Anmeldungen zu beachten ist, lesen Sie hier.

Das Bad an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld ist dienstags bis donnerstags 7 bis 20 Uhr geöffnet, freitags von 7 bis 21 Uhr, sonnabends von 9 bis 19 und sonntags von 9 bis 17.30 Uhr. Montags bleibt das Bad zu. Die Sauna öffnet dienstags bis donnerstags von 12 bis 21.30 Uhr, freitags von 12 bis 22 Uhr, sonnabends von 12 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 17.30 Uhr.

Von Tobias Lehmann