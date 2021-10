Hemmingen-Westerfeld

Am Montag, 1. November, wird im Büntebad in Hemmingen-Westerfeld wieder vieles wie früher sein. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie bietet das Bad seine früheren Öffnungszeiten an. Die Anmeldung entfällt und es wird bald auch wieder Veranstaltungen geben. Allerdings müssen Besucher des Hallenbades und der Sauna, die sich ebenfalls in dem Gebäude an der Hohen Bünte befindet, ab 1. November gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sein. Es gilt die sogenannte 2-G-Regel.

„Wir freuen uns und unsere Kunden sich auch“, sagt Badleiter Matthias Heinze. Es seien bewegte Zeiten gewesen, aber es sei noch dasselbe Team wie vor der Pandemie dabei. Die insgesamt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ab Januar dieses Jahres für fünf Monate in Kurzarbeit. Pandemiebedingt gab es ein ständiges Hin und Her mit immer neuen Regelungen.

Besuch im Büntebad: Regelungen haben sich oft geändert

So war das Bad 2020 von Mitte März bis Mitte Juni geschlossen. Danach konnten Gäste das Bad nur nach Anmeldung und zu eingeschränkten Zeiten besuchen. Wege waren als Einbahnstraßen markiert, und im großen Becken waren zwei Rundstrecken vorgesehen. Anfang November 2020 war das Bad wegen der steigenden Zahl an Corona-Fällen dann wieder geschlossen. Seit 8. April 2021 öffnete es nur nach Anmeldung und für einen Sonderpreis und erst seit dem 8. Juni wieder für alle und ohne Sonderpreis.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben alles stark eingeschränkt, damit sich die Besucher so wenig begegnen wie möglich“, sagt Heinze. Weil das aufwendige Anmeldeverfahren – für Bad und Sauna getrennt – ab November entfällt, werde das Personal entlastet. Ab dann ist ein 2-G-Nachweis beim Betreten des Bades unaufgefordert vorzulegen, und zwar dem Bad-Team oder anderen Nutzergruppen wie Vereinen oder der VHS, die für ihre Zeiten im Bad selbst verantwortlich sind. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und Personen, die ein ärztliches Attest vorlegen. Dieses muss belegen, dass sie sich aufgrund medizinischer Kontraindikation oder der Teilnahme an einer klinischen Studie nicht impfen lassen dürfen.

Kindergeburtstag im Büntebad feiern

Seit Anfang September und noch bis Ende Oktober gilt im Büntebad die 3-G-Regel. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf schwimmen und saunieren.

Ab November hat die Sauna wieder andere Öffnungszeiten als das Bad. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Ab 1. November entfällt dann auch die Anmeldung und die Terminabsprache – sowohl fürs Bad als auch für die Sauna. Namen und Adressen sind dann nur noch auf einer Liste einzutragen oder es ist über die Luca-App einzuchecken. Umkleiden, Duschen und die Schwimmfläche sind uneingeschränkt nutzbar.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und es gibt noch eine gute Nachricht: Es sind auch wieder Veranstaltungen geplant. Heinze kündigt eine Badparty voraussichtlich Ende März 2022 an. Die Meerjungfrauenschule werde auch wieder Kurse anbieten. Wer mag, kann dann mit Meerjungfrauenkostüm und Flosse tauchen oder über Matten springen. Ab 1. November seien auch wieder Kindergeburtstage im Büntebad möglich. Längere Schließzeiten werde es bis zum Sommer 2022 nicht geben, sagt Heinze.

Neue Öffnungszeiten im Büntebad und in der Sauna

Das sind die Öffnungszeiten bis zum 30. Oktober: montags geschlossen, dienstags bis freitags 6 bis 7.45 und 13 bis 18 Uhr (dazwischen und danach Schulunterricht, Kurse oder Vereine), sonnabends und sonntags 9 bis 17 Uhr (dann Vereine und Kurse). Heinze erläutert, es seien, vor allem vormittags, noch Termine für die Herbstferien frei, die am 18. Oktober beginnen. Anmeldungen für alle Termine sind unter Telefon (05 11) 4 10 34 60 dienstags bis freitags von 8 bis 14 Uhr möglich sowie sonnabends und sonntags von 9 bis 14 Uhr. Am Sonntag, 31. Oktober, ist Feiertag, deshalb bleiben das Bad und die Sauna geschlossen.

Ab 1. November ändern sich die Öffnungszeiten wie folgt: Das Bad ist montags geschlossen. Dienstags bis donnerstags ist es von 7 bis 20 Uhr geöffnet, freitags von 7 bis 21 Uhr, sonnabends von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 17.30 Uhr. Die Sauna ist montags ebenfalls geschlossen, weicht aber wie früher von den Badzeiten ab: dienstags 12 bis 21.30 Uhr (Damentag), mittwochs und donnerstags 12 bis 21.30 Uhr, freitags 12 bis 22 Uhr, sonnabends 10 bis 19 Uhr und sonntags 12 bis 17.30 Uhr. Dienstags bis freitags müssen Besucherinnen und Besucher das Bad nach 120 Minuten verlassen und am Wochenende nach 180 Minuten. Zurzeit bleiben die meisten Gäste nur höchstens eine Stunde.

Von Andreas Zimmer