Hemmingen

Das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld ganz für sich allein: Der Modellversuch der Stadt in der Corona-Pandemie geht in die dritte Runde. Die Termine im April und Mai waren schnell ausgebucht, im April zum Beispiel innerhalb von 30 Minuten.

Nächste Woche vergibt die Stadt die Termine für den Zeitraum von Donnerstag, 27. Mai, bis Sonntag, 6. Juni, donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Allerdings ist keine Doppelstunde mehr buchbar, sondern, um möglichst vielen das Schwimmen im Hallenbad an der Hohen Bünte zu ermöglichen, nur eine Stunde. Ohnehin haben laut Stadtverwaltung die meisten Gäste bisher immer schon nur eine Stunde gebucht.

Anmeldung fürs Büntebad nur telefonisch

Weiterhin gilt: Aus Hygienegründen sind nur ein Haushalt oder ein einzelner Besucher mit einer Begleitperson nach Anmeldung erlaubt. Online lassen sich die Termine, anders als angekündigt, nun doch nicht buchen. So bleibt am Dienstag, 25. Mai, 11.30 Uhr, nur die telefonische Anmeldung unter (05 11) 4 10 34 60. Beim letzten Mal gab es lange Wartezeiten. Viele Anrufer hörten nur das Besetztzeichen oder flogen aus der Leitung. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass sie keine Vormerkungen über den 6. Juni hinaus notiert.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Badleiter Matthias Heinze erklärt: „Die Onlineterminvereinbarung können wir nicht in Betrieb nehmen, solange es deutlich mehr Badeinteressierte als Buchungsplätze gibt.“ Der Hintergrund: „Wir würden telefonische Buchungen in dasselbe System eintragen wie die Badegäste, die ihre Termine online buchen. Aufgrund des großen Interesses hätten wir dann die Situation, dass die Mitarbeitenden des Büntebads versuchen, Termine an Telefonanrufer zu vergeben, die parallel von außen online gebucht werden.“

Büntebad in den Sommerferien geöffnet

Ein Trostpflaster: Das Bad soll auch in den Sommerferien öffnen, die am 22. Juli beginnen. Neben privatem Schwimmen sollen Heinze zufolge auch Schwimmkurse, Ferienpassaktionen und ähnliche Angebote möglich sein. Vor der Pandemie war das Bad in den Sommerferien wegen der Grundreinigung geschlossen, dann hatten aber das Freibad in Arnum und das Strandbad in Hemmingen-Westerfeld geöffnet.

Den Service, in der Pandemie Schwimmen gehen zu dürfen, lässt sich die Stadt bezahlen. Eine Familie zahlt für eine Stunde 50 Euro. Eine Einzelperson mit einer Begleitperson zahlt jeweils für eine Stunde 25 Euro, beide also 50 Euro. Normalerweise kostet der Eintritt ins Hallenbad bis 120 Minuten 4,50 Euro. Wer den Hemmingen-Aktiv-Pass hat, für den oder die gibt es Ermäßigungen, die individuell zu erfragen sind. Mehr Termine sind nicht möglich. Bürgermeister Claus Schacht hatte schon im zweiten Modellversuch deutlich gemacht: „Wir können nicht einfach so die Kurzarbeit auflösen, sonst bricht unser ganzes System zusammen.“

Kontaktdaten werden wegen Corona erfasst

Jeder Gast muss sich beim Betreten des Bades in einen Erfassungsbogen eintragen oder seine Kontaktdaten über die Luca-App zu übermitteln. Im Gebäude befindet sich auch die städtische Sauna, doch eine Nutzung ist weiterhin nicht möglich.

Das Büntebad war im vergangenen Jahr wegen Corona von Mitte März bis Mitte Juni geschlossen. Danach war der Besuch nur nach Anmeldung und zu eingeschränkten Zeiten erlaubt. Wege waren als Einbahnstraßen markiert, und im großen Becken waren zwei Rundstrecken vorgesehen. Seit Anfang November 2020 war das Bad dicht. Seit 8. April ist es nach Anmeldung und für den Sonderpreis geöffnet.

Von Andreas Zimmer