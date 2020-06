Hemmingen-Westerfeld

Seit fast zwei Wochen ist das Büntebad nach der Corona-Schließung wieder geöffnet. Wer seine Bahnen ziehen möchte, kann das nun mit gewissen Einschränkungen tun. In der ersten Woche sei das noch etwas schleppend angelaufen, „das haben wir auch nicht anders erwartet“, sagt der Badverantwortliche Matthias Heinze. „Die Leute haben das Ganze wohl erst mal ausgetestet.“ Jetzt, in der zweiten Woche, sei schon deutlich mehr Zulauf.

Für rund drei Monate war das Hallenbad an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld geschlossen. Mit Auflagen ist es wieder geöffnet. So dürfen nur 20 Badegäste gleichzeitig im Bad sein. Vor dem Schwimmen dürfen höchstens zwei Personen gleichzeitig duschen. Nach dem Baden darf nicht geduscht werden, um Kontakt mit anderen Gästen zu verhindert. Die Hygienevorschriften hängen in der Einrichtung aus.

Anzeige

Einbahnstraße im Schwimmbecken

Auch im Becken selbst gelten neue Regeln: Zwei Rundstrecken sind vorgesehen, die dem gleichen Einbahnstraßenprinzip folgen wie auch an den Ein- und Ausgängen im Bad. Die mittlere Bahn im Becken bleibt frei, um den Abstand einzuhalten.

Weitere HAZ+ Artikel

„Viele Gäste freuen sich darüber, wieder baden zu können“, sagt Heinze, „sie loben die Lösungen und die Aufzeichnungen auf dem Boden“. Einzelne klagten darüber, nach dem Schwimmen nicht duschen zu können. Aber wenn dort alle Gäste duschen, bilde sich eine Dampfglocke, unter der sich die Viren schnell verbreiten könnten.

Pandemieplan und telefonische Anmeldung

Heinze und sein Team aus vier weiteren Mitarbeitern musste vorab einen Pandemieplan beim Gesundheitsamt der Region Hannover einreichen und genehmigen lassen. Auch eine Wasserprobe nahm die Behörde.

Teil der Auflagen ist auch, dass sich Badegäste vorher anmelden müssen, damit das Team die Höchstzahl im Blick behalten kann. Heinze erklärt, man habe sich gemeinsam entschieden, eine telefonische Anmeldung eine Woche im Voraus zu ermöglichen. Nachfragen in anderen Bädern, die nur eine Onlineanmeldung anbieten, hätten ergeben, dass sich dabei Menschen, gerade der älteren Generation, ausgeschlossen fühlten. „Telefonieren kann jeder, Jung und Alt“, sagt Heinze. Zurzeit nehme das Team rund 100 Anrufe pro Woche entgegen und könne gut damit umgehen.

Sauna öffnet wieder

Als nächster Schritt öffnet in der kommenden Woche wieder die Sauna. Die Öffnungszeiten ab Dienstag, 30. Juni, entsprechen denen des Bads:

Montags ist es geschlossen. Dienstag: 7 bis 8.45 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Mittwoch: 7 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Donnerstag: 7 bis 8.45 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Freitag: 7 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Sonnabend und Sonntag: 9 bis 17 Uhr. Letzter Einlass ist eine Stunde vor Schluss. Badeschluss ist 15 Minuten vor der Badschließung.

Hygieneregeln beachten

Auch eine telefonische Anmeldung müsse sein. Zudem könne jeweils nur eine Person duschen. Die Biosauna gehe nicht in Betrieb, weil sie aus technischen Gründen nicht über 80 Grad Celsius hochgeheizt werden kann.

Weitere Regelungen können folgen. Saunagäste werden daher gebeten, auf die Webseite des Bads auf stadthemmingen.de zu schauen oder bei der Anmeldung nachzufragen. Diese ist möglich unter Telefonnummer (0511) 4103461. Die Leitung ist dienstags bis sonnabends zwischen 8 und 14 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr besetzt. Termine können immer nur eine Woche im Voraus vereinbart werden.

Zur Galerie Wegen Corona sind zurzeit im Hallenbad in Hemmingen-Westerfeld viele Vorschriften zu beachten. So sieht es in der Einrichtung an der Hohen Bünte aus.

Von Katharina Kutsche