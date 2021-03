Hemmingen

Wer soll die geplante Machbarkeitsstudie inklusive Lärmschutzgutachten für die B-3-neu erstellen? Die Ratsfraktionen von SPD und CDU haben angekündigt, eine entsprechende Studie für 30.000 Euro in Auftrag geben zu wollen. Die Bürgerinitiative (BI) „Wer Straßen sät, wird Autos ernten“ schlägt jetzt vor, das Ingenieurbüro zu beauftragen, das bereits 2016 ein Schallschutzgutachten für den Bereich der Anschlussstelle Devese erstellt hat. Aufgrund dieses Gutachtens musste die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den Lärmschutz für den Bereich nachbessern.

Bürgerinitiative fordert zügige Umsetzung der Studie

Der BI-Vorsitzende Burkhard Lange begrüßt die Initiative der beiden Ratsfraktionen. Allerdings sei zu befürchten, dass „viele Monate ungenutzt ins Land gehen“, wenn ein neues Büro beauftragt werde, dass die Verhältnisse vor Ort noch nicht kenne. Hinzu komme, dass das Arbeitstempo vieler Institutionen wegen der Corona-Pandemie ohnehin verzögert sei. Das damalige Büro hingegen habe die entscheidenden Daten in seinen Rechnern und verfüge dementsprechend bereits über große Erfahrungen speziell mit der B-3-neu, teilt Lange mit. Angesichts „der offenkundigen Belastungen an der gesamten Trasse“ sollte das Gutachten so schnell wie möglich erstellt werden.

Lärmschutzgutachten soll unabhängig und objektiv sein

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Beismann sagte auf Anfrage dieser Zeitung, dass die Fraktionen lediglich die Studie politisch in Auftrag geben. Anschließend sei es die Aufgabe der Verwaltung, ein geeignetes Ingenieurbüro auszuwählen. Aus Beismanns Sicht sei vor allem eine von der Stadt Hemmingen unabhängige Betrachtung wichtig. „Schließlich wollen wir mit dem objektiven Ergebnis dann auch vor der Straßenbaubehörde argumentieren“, sagt er. Ziel der Studie solle es sein, Varianten des Lärmschutzes aufzuzeigen, die von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eingefordert werden können.

Beismann wies darauf hin, dass aktuelle Lärmmessungen in jedem Fall vorgenommen werden müssen. „Jedes professionelle Büro sollte das umsetzen können. Wenn dem Büro die Ortsumgehung noch nicht bekannt ist, wird es das Ergebnis nach meiner Einschätzung vielleicht um wenige Tage verzögern, aber nicht um Wochen“, sagte Beismann.

Weitere Berichte zur B-3-Ortsumgehung Hemmingen finden Sie hier.

Von Tobias Lehmann