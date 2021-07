Hemmingen

Wann und wo sollen die nächsten Neubaugebiete in Hemmingen entstehen? Was lässt sich bei der Kinderbetreuung verbessern? Was fehlt in Hemmingens Einkaufslandschaft? Über diese und andere Fragen diskutieren die drei Bürgermeisterkandidaten für Hemmingen am Donnerstag, 8. Juli, beim Wahlforum von HAZ und Neue Presse im Pressehaus in Hannover. Katja Schröder (SPD), Jan Dingeldey (CDU) und Jürgen Grambeck (Bündnisgrüne) möchten künftig die Stadtverwaltung leiten und treffen an diesem Abend erstmals vor einer größeren Öffentlichkeit aufeinander.

Sehen Sie hier den Livestream ab 19 Uhr:

Bürgermeister Schacht hört auf

Die Wahl in Hemmingen ist eine besondere, schließlich geht der dienstälteste Bürgermeister in der Region Hannover in Pension. Seit Dezember 1997 ist Claus Schacht (SPD) Verwaltungschef. In seine Fußstapfen treten will Katja Schröder. Die Sozialdemokratin aus Hannover-Döhren, die eine Grundschule in Bothfeld leitet, sagt: „Ich habe im Leben viel gestaltet. Es wäre jetzt reizvoll, andere Themenfelder in den Blick zu nehmen und neue Netzwerke aufzubauen.“

Katja Schröder ist Bürgermeister-Kandidatin der SPD. Quelle: Henning Scheffen

Ebenfalls um das Amt des Bürgermeisters bewirbt sich Jan Dingeldey. „Ich bin Hemminger durch und durch und habe Lust, mit Menschen etwas zu gestalten“, sagt der Arnumer Christdemokrat, der in Hannover als Rechtsanwalt arbeitet.

Jan Dingeldey aus Arnum ist der Bewerber der CDU für die Bürgermeisterwahl im September. Quelle: privat

Als Dritter ins Rennen geht Jürgen Grambeck, Geschäftsführer des Veranstaltungszentrums und gleichnamigen Vereins „Béi Chéz Heinz“ in Hannover-Linden. „Losgehen und machen!“ ist das Credo des Ohlendorfers, der ein grünes Parteibuch hat.

Jürgen Grambeck hat ein grünes Parteibuch. Quelle: privat

Gewinnt Schröder, wäre sie die erste Bürgermeisterin in der Stadtgeschichte. Gewinnt Dingeldey, wäre nach mehr als zwei Jahrzehnten wieder ein Christdemokrat Verwaltungschef. Und gewinnt Grambeck, wäre er der erste Bürgermeister mit einem grünen Parteibuch.

Leser können Fragen an die Kandidaten einreichen

Die Bürgermeisterkandidaten werden sich beim Forum zur Kommunalwahl nicht nur den Fragen von Moderator Jan Sedelies stellen, sondern auch denen der HAZ- und NP-Leser. Diese können ihre Fragen vorab mailen. Entweder an hemmingen@haz.de oder an hemmingen@neuepresse.de. Aus den Einsendungen wählt die Redaktion zehn Fragen aus.

Hemmingen macht bei den HAZ/NP-Foren zu den Bürgermeisterwahlen im September den Auftakt. Wer sich für Hemmingens Nachbarstädte interessiert: Es folgen unter anderem Ronnenberg am 15. Juli, Pattensen am 19. Juli und Laatzen am 3. August.

Von Andreas Zimmer