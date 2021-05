Hemmingen

Jürgen Grambeck will es erneut wissen: Er tritt ein zweites Mal als Bürgermeisterkandidat in Hemmingen an. Der 52-jährige Ohlendorfer hatte sich bereits bei der Wahl 2014 als unabhängiger Einzelkandidat beworben, unterstützt aber von CDU, den Grünen und den Unabhängigen Hemmingern (DUH). „Es war ein guter Wahlkampf, aber mit einem ernüchternden Ergebnis“, sagte er am Freitagmittag bei einem Medientermin.

Vor sieben Jahren unterlag er, Claus Schacht (SPD) blieb Bürgermeister. Schacht holte 67,6 Prozent, Grambeck bekam 29,8 Prozent. Doch nun sei die Lage eine andere, da Schacht in den Ruhestand gehe, sagte Grambeck. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Joachim Steinmetz ergänzte: „Die Karten werden wie auf der Bundesebene neu gemischt.“

Grüne stellen Jürgen Grambeck als Kandidaten vor

Steinmetz stellte Grambeck als Kandidaten gemeinsam mit Ratsfrau Ulrike Roth und dem Parteivorsitzenden Andreas Praetsch vor. Grambeck ist seit 1986 Mitglied der Grünen. Er war 15 Jahre lang Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Hemmingen und hatte in der laufenden Ratsperiode pausiert. In seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender hat er mit wechselnden politischen Mehrheiten zusammengearbeitet. „Jürgen Grambeck ist kompromissfähig und hat Erfahrung in Personalführung. Zudem zeichnet ihn sein unternehmerisches Denken in Bezug auf wirtschaftliche Fragen aus“, sagte Steinmetz.

Grambeck nannte mehrere Schwerpunkte, die aus seiner Sicht für die Zukunft der Stadt wichtig werden. Als Erstes sprach er den Klimawandel an. „Die Kommunen sind ein wichtiger Schlüssel, um die Klimawende zu bewältigen.“ So sei die Einstellung eines Klimamanagers oder einer Klimamanagerin in der Stadtverwaltung wichtig. „Die Stadt vergibt zurzeit viele Ressourcen, weil nicht alle Fördermöglichkeiten bekannt sind. Darüber müssen mehr Expertisen eingeholt werden“, sagte er.

Grambeck: Städtepartnerschaften weiter pflegen

Zudem wolle er sich dafür einsetzen, dass mehr Mietwohnraum auch für Menschen mit geringerem Einkommen geschaffen wird. Wichtig sei weiterhin, barrierefreie Alternativen für das Wohnen im Alter zu schaffen. Auch die Umsetzung einer möglichen Stadtbahnlinie bis Arnum möchte Grambeck vorantreiben. Er fordert zudem die Schaffung von mehr sozialen Angeboten für Kinder und Jugendliche. „Auch diese Gruppe hat in der Corona-Krise sehr gelitten. Die psychischen Folgen dürften wir nicht vernachlässigen.“ Um dem wachsenden Bedarf an Kita-Plätzen zu begegnen, könne er sich auch einen zweiten Waldkindergarten im Stadtgebiet vorstellen.

Wichtig sei aus Grambecks Sicht der Austausch mit anderen Kommunen wie auch mit Städten auf internationaler Ebene. „Möglicherweise lassen sich gemeinsam mit anderen Kommunen unter anderem Naherholungskonzepte entwickeln.“ Auch auf die Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften legt er viel Wert. „Der direkte Austausch mit den Menschen ist wichtig.“ So sei eine zusätzliche Städtepartnerschaft mit einer Stadt aus Russland denkbar. „Gerade weil es zurzeit so viel Kritik an dem Land gibt, können persönliche Bekanntschaften die Perspektive erweitern.“

Jetzt drei Kandidaten in Hemmingen

Grambeck beschreibt sich selbst als guter Moderator in Diskussionen um kontroverse Themen. „Ich gehe nicht mit vorgefertigten Meinungen in Gespräche, sondern höre mit die Argumente an und beziehe dann Standpunkt“, sagte er. Diplomatische Eigenschaften könnten wichtig für ihn werden. Sollte er die Wahl im September gewinnen, die Fraktionen von SPD und CDU jedoch ihre Koalition im Rat fortsetzen, stünden Grambeck bei einigen Themen sicherlich schwierige Verhandlungen bevor. „Die traue ich mir aber zu“, sagte er.

Grambeck war von 2005 bis 2018 Geschäftsführer der gemeinnützigen Bäder GmbH Hemmingen. Im Freibad Arnum verstarb 2016 ein zweijähriges Mädchen, das in einen offenen Schacht gefallen war. „Das Verfahren wurde gegen Auflage eingestellt“, sagte Grambeck am Freitag.

Mit Grambeck gibt es in Hemmingen nun drei Bewerber für das Amt des Verwaltungschefs oder der -chefin: Die SPD tritt mit Katja Schröder an und die CDU mit Jan Dingeldey.

Von Tobias Lehmann