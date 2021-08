Hemmingen

Die Kommunalwahl in Hemmingen im September ist eine besondere, schließlich geht der dienstälteste Bürgermeister in der Region Hannover in Pension. Seit Dezember 1997 ist Claus Schacht (SPD) Verwaltungschef. In seine Fußstapfen wollen drei Bewerber und eine Kandidatin treten. Nach der Vorstellung in persönlichen Porträts und den Leserfragen im HAZ/NP-Wahlforum liegt nun das Hauptaugenmerk auf den Schwierigkeiten des Wahlkampfs in einer Pandemie und auf der Verwaltungsleitung. Redakteur Andreas Zimmer hat allen vieren in Telefoninterviews dieselben 15 Fragen gestellt, aber häufig ganz unterschiedliche Antworten erhalten. Heute ist Jan Dingeldey (35) aus Arnum an der Reihe, der als Rechtsanwalt arbeitet und für die CDU antritt.

Wie schwierig ist der Wahlkampf in Corona-Zeiten?

Er ist gar nicht so groß anders, als wenn die Pandemie nicht wäre. Beim Haustür-Wahlkampf komme ich gut mit Menschen in Kontakt, der mir sehr wichtig ist. Ansonsten ist es eine Mischung aus analogen und digitalen Veranstaltungen.

Welches Thema haben Bürger und Bürgerinnen im Wahlkampf an Sie herangetragen, das Sie so noch nicht im Blick hatten?

Mehr vogelsichere Mülleimer sind gewünscht, ein für mich neues Thema.

Was qualifiziert Sie, eine Verwaltung mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu leiten?

Es ist sowohl meine juristische berufliche Laufbahn als auch meine lange Zeit als Ratsherr und Regionsabgeordneter. Wissen Sie, Führung bedeutet für mich in erster Linie zu motivieren und für Themen und Herausforderungen zu begeistern, aber auch Wertschätzung, klare Zielvorgaben und Entscheidungsfreudigkeit.

Angenommen Sie gewinnen die Wahl, und es ist Ihr erster Tag im Rathaus Hemmingen: Wie würde der aussehen?

Zuallererst würde ich ein Gespräch mit der Ersten Stadträtin führen, um schnellstens über die aktuellen Themen informiert zu sein. Danach würde ich das Gespräch mit dem Personalrat suchen sowie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzelner Abteilungen im und außerhalb des Rathauses.

Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage Ihrer Amtszeit vorgenommen?

Ich möchte mit jeder Abteilung zusammenkommen und die nächsten Projekte besprechen. Wichtig ist mir, mit allen Fraktionen im Rat ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Dann stehen sofort die Beratungen für den Haushalt 2022 an, und über Themen wie Klimafolgenanpassung, Erweiterung unserer Schulen und Digitalisierung muss beraten werden. Außerdem ist mir der Austausch mit der Bevölkerung vor Ort wichtig.

Jan Dingeldey möchte das Beste für Hemmingen herausholen. Quelle: Andreas Zimmer

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin am meisten?

Es ist ein offenes, ehrliches Wort, Freude an der Arbeit, die Begeisterung für unsere Stadt und lösungsorientiertes Handeln.

Was dürfen die Mitarbeiter von Ihnen erwarten?

Einen verständnisvollen und kommunikativen Chef, der nicht Fehler sucht, sondern vielmehr gemeinsam versucht, das Beste für Hemmingen herauszuholen. Und einen, der sich auch in Situationen vor sie stellt, die nicht einfach sind.

Wird es im Rathaus in Hemmingen künftig einen neuen Chef oder eine neue Chefin geben? Quelle: Andreas Zimmer

Was ist die erste eigene Idee oder das erste Thema, von Ihnen angestoßen, die beziehungsweise das Sie in einer Ratsvorlage präsentieren würden?

Hier muss man sich an den künftigen Mehrheiten im Rat orientieren. Wenn es hierfür eine gibt, dann wäre es ein Ideenwettbewerb für die Neugestaltung des Rathausplatzes.

Welche Erwartungen haben Sie an den Rat der Stadt?

Ich wünsche mir, dass sich die Mitglieder für die Sache einsetzen und die Diskussionen anständig und frei von ideologischem Denken geführt werden.

Gibt es etwas, was Sie von Bürgermeister Schacht aus dessen Amtszeit fortführen würden?

Ein guter Repräsentant zu sein, der abgekoppelt von Parteipolitik agiert, eine breite Bevölkerungsschicht erreicht und Hemmingen voranbringt, unter anderem mit der Modernisierung von Gebäuden und dem Einsatz für die Belange des Sports.

Und was auf keinen Fall?

Ich kann nicht in einer Band auftreten, denn ich spiele leider kein Instrument.

Bürgerbeteiligung soll intensiviert werden

Was muss sich bei der Bürgerbeteiligung ändern?

Sie muss intensiviert werden. Dazu bedarf es einer breiteren Kommunikation – digital und in Präsenz. Das reicht von den Bürgertipps auf der städtischen Homepage, die es auch als App geben sollte, bis hin zu Sprechstunden, die ich quartalsweise in jedem Stadtteil anbieten würde.

Was sollte in der Stadt im Jahr 2026 auf jeden Fall geschafft sein, oder was sollte sich verändert haben?

Wir haben einen erheblichen Schritt bei der Klimaneutralität gemacht, die Stadtbahn fährt, der ÖPNV in den kleinen Ortsteilen wurde verbessert, das Projekt Arnum-Mitte ist in vollem Gange, die Fläche 60 links und rechts der Gärtnerei Glende ist bebaut, bei der Digitalisierung und beim Thema Klimaschutz und -folgenanpassung sind wir vorangekommen.

Bitte ergänzen Sie den Satz: Wenn ich im September nicht gewählt werde, …

... dann werde ich aller Voraussicht nach dem Rat weiter angehören und weiter als Rechtsanwalt arbeiten.

Bitte ergänzen Sie den Satz: Wenn ich im September gewählt werde, ...

... werde ich erst einmal Kraft tanken und mich auf die neue Aufgabe vorbereiten, um dann mit vollem Elan am 1. November im Rathaus zu beginnen.

