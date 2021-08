Hemmingen

Die Kommunalwahl im September ist eine besondere, schließlich geht der dienstälteste Bürgermeister in der Region Hannover in Pension. Seit Dezember 1997 ist Claus Schacht (SPD) Verwaltungschef. In seine Fußstapfen wollen drei Bewerber und eine Kandidatin treten. Nach der Vorstellung in persönlichen Porträts und den Leserfragen im HAZ/NP-Wahlforum liegt nun das Hauptaugenmerk auf den Schwierigkeiten des Wahlkampfs in einer Pandemie und auf der Verwaltungsleitung. Redakteur Andreas Zimmer hat allen vier in Telefoninterviews dieselben 15 Fragen gestellt, aber häufig ganz unterschiedliche Antworten erhalten. Heute ist der dritte Teil mit Jürgen Grambeck (52) aus Ohlendorf, der als Geschäftsführer des Veranstaltungszentrums und gleichnamigen Vereins „Béi Chéz Heinz“ in Hannover-Linden arbeitet und für die Grünen antritt.

Herr Grambeck, wie schwierig ist der Wahlkampf in Corona-Zeiten?

Im Grunde hat sich nicht viel verändert. Es ist weniger indoor und mehr outdoor. Die Grünen bieten viele Radtouren an, da regeln sich die Mindestabstände von ganz allein. Am Wahlstand ist die Maske ungewohnt.

Welches Thema haben Bürger und Bürgerinnen im Wahlkampf an Sie herangetragen, das Sie so noch nicht im Blick hatten?

Da gibt es keines, aber eines ist intensiver geworden: der Hochwasserschutz im Zusammenhang mit dem Klimawandel, bedingt vor allem durch die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Hochwasserschutz war ja schon ein Thema beim HAZ/NP-Wahlforum.

25 Jahre in der Kommunalpolitik aktiv

Was qualifiziert Sie, eine Verwaltung mit rund 300 Mitarbeitern zu leiten?

Ich habe ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus, denn es kommt auf das Zwischenmenschliche an. Ich kenne die Hemminger Stadtverwaltung gut, auch wenn ich jetzt ein paar Jahre aus der Kommunalpolitik draußen war. Zuvor aber war ich 25 Jahre aktiv, davon 15 Jahre als Fraktionsvorsitzender. Ich bin tief in Hemminger Themen verwurzelt. Ich kenne aber auch die andere Seite, weil ich mal Vorsitzender einer Mitarbeitervertretung war. Und nicht zuletzt darf ich darauf hinweisen, dass ich Jahrzehnte Erfahrung habe als selbstständiger Unternehmer und Ausbilder.

Angenommen Sie gewinnen die Wahl, und es ist Ihr erster Tag im Rathaus Hemmingen: Wie würde der aussehen?

Ich würde mich in Gesprächen mit meinem Vorgänger und der Ersten Stadträtin und auch den Fachbereichsleitern auf den wesentlichen Stand bringen und dann beginnen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen.

Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage Ihrer Amtszeit vorgenommen?

Das Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagement muss vorangebracht werden. Etliche Aufgaben werden aber auch schon vorgegeben sein wie der Haushaltsplan 2022.

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin am meisten?

Es sind Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und das Über-den-Tellerrand-Hinausschauen.

Was dürfen die Mitarbeiter von Ihnen erwarten?

Das sind Vertraulichkeit und soziale Empathie. Ich pflege einen kollegialen Führungsstil. Ich kann Anweisungen geben, aber besser ist es, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Überzeugung handeln. Und man darf mich auch korrigieren.

Was ist die erste eigene Idee oder das erste Thema, von Ihnen angestoßen, die beziehungsweise das Sie in einer Ratsvorlage präsentieren würden?

Es ist das Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagement.

Welche Erwartungen haben Sie an den Rat der Stadt?

Ich wünsche mir einen harmonischeren Umgang als in der jetzigen Wahlperiode. Die Fraktionen sollten mehr auf die Meinungen anderer Fraktionen eingehen.

Eine Frage zur Verwaltungsleitung: Gibt es etwas, was Sie aus der Amtszeit von Bürgermeister Schacht fortführen würden?

Das Hemminger Rathaus soll ein offenes Rathaus sein, das würde ich gern beibehalten. Der Bürgermeister hatte häufig die Tür offen stehen.

Und was auf keinen Fall?

Die Rote-Bänder-zerschneiden-Planung ist mir nicht so wichtig.

Was muss sich bei der Bürgerbeteiligung ändern?

Es muss Formate geben, die keine Zufallsbeteiligung darstellen. Das ist eine große Kunst, dieses gut hinzubekommen, und hängt auch vom jeweiligen Thema ab. Bei großen Projekten wie Arnum-Mitte könnte es zum Beispiel geloste Bürgerräte geben.

Was sollte in der Stadt im Jahr 2026 auf jeden Fall geschafft sein, oder was sollte sich verändert haben?

Den Klimaschutzzielen müssen wir dann deutlich nähergekommen sein. Auch mehr sozialen Wohnraum muss es bis dahin geben. Es geht aber auch um den Erhalt und die Weiterentwicklung der guten Infrastruktur, also die kommunalen Einrichtungen zu behalten und instand zu halten.

Bitte ergänzen Sie den Satz: Wenn ich im September nicht gewählt werde, …

... dann hat die Demokratie entschieden.

Bitte ergänzen Sie den Satz: Wenn ich im September gewählt werde, ...

... dann hat auch die Demokratie entschieden, und ich freue mich über das Vertrauen.

