Die Kommunalwahl in Hemmingen im September ist eine besondere, schließlich geht der dienstälteste Bürgermeister in der Region Hannover in Pension. Seit Dezember 1997 ist Claus Schacht (SPD) Verwaltungschef. In seine Fußstapfen wollen drei Bewerber und eine Kandidatin treten. Nach der Vorstellung in persönlichen Porträts und den Leserfragen im HAZ/NP-Wahlforum liegt nun das Hauptaugenmerk auf den Schwierigkeiten des Wahlkampfs in einer Pandemie und auf der Verwaltungsleitung. Redakteur Andreas Zimmer hat allen Vieren in Telefoninterviews dieselben 15 Fragen gestellt, aber häufig ganz unterschiedliche Antworten erhalten. Heute ist der Auftakt mit Dr. Katja Schröder (47), Sozialdemokratin aus Hannover-Döhren, die eine Grundschule in Hannover-Bothfeld leitet.

Wie schwierig ist der Wahlkampf in Corona-Zeiten?

Er ist anders. Etliche Angebote sind digital. In Präsenz, zum Beispiel bei kleinen Festen, sind viele Regeln zu beachten. Seit Mai gehe ich von Haustür zu Haustür und stelle mich coronakonform persönlich vor, habe schon 2500 Haushalte aufgesucht und sie nach ihren Ideen für Hemmingen befragt.

Welches Thema haben Bürger und Bürgerinnen im Wahlkampf an Sie herangetragen, das Sie so noch nicht im Blick hatten?

Da gibt es keines. Der Schutz vor Hochwasser und Starkregen taucht zum Beispiel immer wieder als Thema auf, aber auch mehr für Jugendliche zu tun, die unter Corona gelitten haben.

Was qualifiziert Sie eine Verwaltung mit rund 300 Mitarbeitern zu leiten?

Da ist zunächst meine 23-jährige Berufserfahrung in verschiedenen Verwaltungsbereichen von der Schulleitung über die Landesschulbehörde bis ins Ministerium. Ich kann Krisen managen und behalte auch auch in schwierigen Situationen den Überblick. Ich mache als Mitglied des Bezirksrats Politik mit Leidenschaft. Und ich bin ein Mensch, der mit einer gehörigen Portion Power und Dynamik gern etwas gestaltet.

Angenommen Sie gewinnen die Wahl und es ist Ihr erster Tag im Rathaus Hemmingen. Wie würde der aussehen?

Mit viel Kontaktaufnahme. Ich würde die Mitarbeiter begrüßen und kennenlernen, mich den Bürgern vorstellen – vielleicht mit einer Videobotschaft – und mich mit den Räumen vertraut machen.

Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage Ihrer Amtszeit vorgenommen?

Das richtet sich nach der Dringlichkeit der Aufgaben. Wichtig sind mir Luftfilter in den Schulen. Nicht alles lässt sich in 100 Tagen erledigen, aber es geht darum es anzuschieben. Dazu gehören der Hochwasserschutz, der Radwegeausbau und die -beleuchtung sind voranzutreiben, Zukunftswerkstätten sind zu initiieren, ein Jugendparlament einzurichten und die Nahversorgung vor allem für Senioren zu verbessern.

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin am meisten?

Zuverlässigkeit, sie müssen integer sein, Fachkompetenz haben, eine gewisse Flexibilität besitzen und selbstständig arbeiten können.

Was dürfen die Mitarbeiter von Ihnen erwarten?

Das Gleiche. Außerdem klare Entscheidungen, an denen sie sich orientieren können, Kommunikationsfähigkeit und volle Leistung.

Was ist die erste eigene Idee oder das erste Thema, von Ihnen angestoßen, die/das Sie in einer Ratsvorlage präsentieren würden?

Das sind die Luftfilter in den Schulen.

Welche Erwartungen haben Sie an den Rat der Stadt?

Ich hoffe auf ein konstruktives Miteinander, um das Beste für Hemmingen herauszuholen. Wo Reibung ist, ist auch Hitze und dies hilft Dinge weiterzuentwickeln.

Eine Frage zur Verwaltungsleitung: Gibt es etwas, was Sie aus der Amtszeit von Bürgermeister Schacht fortführen würden?

Es ist die Art und Weise, wie er mit Bürgerinnen und Bürgern umgeht. Er hat immer ein offenes Ohr. Ich werde mir vieles ansehen und ihn befragen, welche Maßstäbe er gesetzt hat.

Und was auf keinen Fall?

Da gibt es nichts.

Was muss sich bei der Bürgerbeteiligung ändern?

Bürgerbeteiligung zum Selbstzweck reicht nicht. Sie muss systematisch angegangen werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen schon, bevor es einen Entwurf gibt, im Querschnitt einbezogen werden, um ein Vorhaben aus allen Perspektiven beleuchten zu können.

Was sollte in der Stadt im Jahr 2026 auf jeden Fall geschafft sein oder was sollte sich verändert haben?

Beim Hochwasserschutz und bei der Stärkung des ÖPNV muss die Stadt einen großen Schritt weitergekommen sein. Die Menschen sollen sagen: In Hemmingen kann ich auch ohne Auto gut wohnen. Dann die Digitalisierung an den Schulen, die Klassenräume müssen pandemiesicher sein, die dritte Kita-Kraft und die Staffelung der Krippenbeiträge. Es geht auch um eine erhöhte Aufenthaltsqualität in der Stadt, zum Beispiel am Rathausplatz.

Bitte ergänzen Sie den Satz: Wenn ich im September nicht gewählt werde,…

..bin ich vermutlich erstmal enttäuscht, werde aber aufstehen, weitermachen und mich weiter politisch engagieren und in den Herbstferien Urlaub machen, denn das habe ich meiner Familie versprochen.

Bitte ergänzen Sie den Satz: Wenn ich im September gewählt werde, ..

...feiere ich und fange anschließend mit den ersten Planungen an. Es gibt viel zu tun und ich freue mich darauf, es anzugehen. Außerdem werden meine Familie und ich beginnen, Wohnraum in Hemmingen zu suchen.

Von Andreas Zimmer