Geboren in Hannover und aufgewachsen in Hiddestorf, lebte Jürgen Grambeck als Jugendlicher in Arnum und besuchte die KGS in Hemmingen-Westerfeld. Er studierte Sozialpädagogik und war von 1993 bis 1998 in einer Diakonie-Einrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten beschäftigt, unter anderem war er Vorsitzender der Mitarbeitervertretung.

Seit 1998 ist er Geschäftsführer des Veranstaltungszentrums und gleichnamigen Vereins Bei Chéz Heinz in Hannover-Linden. Er war zudem Geschäftsführer des Kulturzentrums Barsinghausen (2003 bis 2006) und geschäftsführender Gesellschafter der gemeinnützigen Hemminger Bäder GmbH (2005 bis 2018). In Hemmingen war er zweimal Gründungsmitglied: 1987 im Autonomen Jugendzentrum und 1999 im Kulturverein bauhof, bis 2002 auch dessen stellvertretender Vorsitzender. Heute ist er Mitglied der Grünen sowie in der evangelischen Kirche und in der Gewerkschaft.

1986 trat er in die Partei ein. Im Jahr 1991 wurde er Ratsherr und blieb es 23 Jahre lang, war von 2001 bis 2016 Fraktionschef der Grünen und von 2011 bis 2016 auch stellvertretender Bürgermeister. Von 1999 bis 2001 war Grambeck Kreistagsabgeordneter. Er kandidierte bereits bei der Hemminger Bürgermeisterwahl 2016 als unabhängiger Einzelbewerber, unterstützt von den Grünen, der CDU und den Unabhängigen Hemmingern (DUH).