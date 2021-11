Kommentar

Eine solche Arbeitsgemeinschaft zu gründen ist gut. Wenn sie aber mit demselben Tempo arbeitet wie jener Arbeitskreis, den es schon nach der Kommunalwahl 2016 gegeben hat, darf man nicht zu viel erwarten. Diese Zeitung hatte zum Beispiel damals bei Umfragen in den Fraktionen viele Ideen gesammelt, Leser gaben ebenfalls etliche Impulse. Ob verständlichere Tagesordnungen oder Sitzungen reihum in den Stadtteilen: Die Liste der Vorschläge ist lang.

Die Bürger können nicht alles auf Anhieb verstehen

Manches wurde sogar zeitweise verwirklicht, als zum Beispiel in Ratssitzungen beim Aufrufen des Tagesordnungspunktes kurz erläutert wurde, um was es geht. Leider ist dies in jüngster Zeit unterblieben, dabei ist es ein lobenswerter Ansatz. Die Kommunalpolitik ist zwar ein Ehrenamt, aber viele Themen sind sehr komplex. Wer einmal als Bürger in einer Ratssitzung ist, kann nicht auf Anhieb alles verstehen.

Eine weitere Veränderung, die schon für mehr Transparenz gesorgt hat: Auf den Namensschildern einiger Ausschussmitglieder in Sitzungen stehen auch Partei oder Funktion. Nicht weiter fortgeführt wurde eine Bürgermeistersprechstunde direkt vor der Ratssitzung. Claus Schacht hatte sie Anfang 2018 angeboten, als fast 40 Punkte auf der Tagesordnung standen, darunter der Haushaltsplan. Leider hatten nur zwei Hemminger das Angebot angenommen. Was – hoffentlich bald – auch immer an neuen Vorschlägen umgesetzt wird, es braucht seine Zeit, sich zu etablieren.

Von Andreas Zimmer