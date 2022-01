Hemmingen-Westerfeld

Sind der heutige Campus der KGS Hemmingen und auch die Entwürfe für die neuen Außenflächen um den geplanten Erweiterungsbau nicht grün genug? Elisabeth Seiler, Ratsfrau der Bündnisgrünen, und Elternratsvorsitzender Jens Ramhorst zweifeln und bekamen für ihre Kritik jetzt Contra.

Die Entwürfe für das aktuelle 22-Millionen-Euro-Bauprojekt, die die Architekten im Rathaus in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration vorgestellt haben, kamen bei allen Fraktionen grundsätzlich gut an. Doch Seiler fragte, wo die Nischen für kleine Gärten blieben, was Karina Möllenhoff (CDU) ärgerte: „Sie suchen das Haar in der Suppe“, kritisierte sie. Rückendeckung für Seiler kam von Elternvertreter Jens Ramhorst: „Ich kann Frau Seiler verstehen“, sagte er. Als er zum ersten Mal den 2019 fertiggestellten Campus gesehen hatte – damals war er noch nicht in seinem heutigen Amt –, sei er über die „Betonfläche“ überrascht gewesen und habe sich gefragt: „Wo ist das Grün?“

Verwaltung weist Kritik an zu viel Beton auf Campus zurück

Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, konterte – zumal Christine Früh vom Büro für Freiraumplanung aus Hannover im Ratssaal war. Sie hatte damals den Campus geplant und ist auch mit dem Entwurf für die Außenflächen um das neue geplante Gebäude beauftragt. Schedler sagte: „Der Eindruck, dass viel Beton vorherrscht, stellt sich mir nicht da.“ Im Gegenteil: Es sei eine gute Mischung, und auch um die Schule herum sei viel Grün. Schedler machte deutlich: „Wenn dort, wo heute der Campus ist, Rasen wäre, wäre in vier Wochen kein Rasen mehr.“ Schließlich liefen täglich etwa 1500 Schüler über das Gelände. Er kenne keinen Schulhof, der nicht befestigt sei. Hinzu komme: Manche Flächen wie das grüne Klassenzimmer würden gar nicht von der KGS genutzt.

Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) wies zudem darauf hin, dass der Schulhof auch deswegen versiegelt sein müsse, damit nicht zu viel Schmutz ins Gebäude getragen werde, dessen Reinigung dann teuer sei. Auf den Außenflächen am geplanten Neubau am Campus seien bereits wasserdurchlässige Rasengittersteine vorgesehen – sowohl auf dem Parkplatz für Fahrräder als auch auf dem für Autos. Dingeldey nannte noch einen weiteren Grund, warum der Campus so gestaltet ist, wie er heute aussieht: Der Platz soll auch verstärkt für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. Wegen Corona habe es diese bisher nicht geben können.

Campus war Programmpunkt am Tag der Architektur

Der Campus wurde möglich, weil eine Bushaltestelle verlegt wurde. Für 1,7 Millionen Euro wurden unter anderem übersichtlichere Wege angelegt und große Abstellanlagen für Fahrräder. Den Kern bildet die Plaza.

2019 schaffte es Hemmingen mit dem Campus auch prompt ins Programm am deutschlandweiten Tag der Architektur. Bei den Führungen auf dem Gelände war auch Christine Früh dabei. Damals erläuterte sie: „Bei der Gestaltung der Fläche konnten die Schüler mit entscheiden.“ So hätten sich die Schüler statt Pflastersteinen eine asphaltierte Fläche gewünscht.

Von Andreas Zimmer