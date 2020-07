Hemmingen

Der Förderverein der Carl-Friedrich-Gauß-Schule Hemmingen bleibt bestehen. In der rund zweistündigen Jahresversammlung am Montagabend haben 18 Mitglieder des Vereins im Forum der KGS ihren neuen Vorstand gewählt. Inga Zacharias heißt die neue - ebenso wie die anderen Vorstandsmitglieder einstimmig gewählte - Vereinsvorsitzende, die damit Susanne Fahse in diesem Amt ablöst. Deren Kinder sind nun aus der Schule. „Deshalb möchte ich das Amt abgeben, denn man ist nun nicht mehr so am schulischen Tagesgeschehen dran“, sagt Fahse, die bereits seit 2013 im Vorstand und seit 2016 Vorsitzende des Vereins war. „Ich führe meine Nachfolgerin in die Arbeit ein“, versprach Fahse.

Neue Vorsitzende Inga Zacharias bleibt zunächst ein Jahr im Amt

Fahse hatte in der ersten Jahreshälfte mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass der Verein neue Mitglieder für den Vorstand sucht. Bis Ende Juni hatte sich niemand gemeldet. Fahse machte dann deutlich, dass der Verein sich auflösen wird, sollte sich für die Ämter niemand finden. Zacharias kündigt jetzt zunächst an, das Amt erstmal für die planmäßige Restwahlzeit bis zum Sommer 2021 auszuüben – und dann weiterzuschauen. „Ich möchte mir nicht unbedingt das Amt der Vorsitzenden aufbürden. Doch ich möchte auch, dass der Förderverein erhalten bleibt“, begründete sie ihr ehrenamtliches Engagement.

Zacharias ist bereits seit zwei Jahren Fördervereinsmitglied. Sie hat einen Sohn, der jetzt in die 7. Klasse kommt und eine Tochter, die ab Herbst in der 5. Klasse ist. Da bleiben für die Aufgabe als Erste Vorsitzende perspektivisch viele Jahre mit ihren Kindern an der KGS.

Die Sitzungsteilnehmer bestätigten bei der Vorstandswahl zudem Johann-Christian Echterling als stellvertretenden Vorsitzenden. Echterling war zuvor Schriftführer. Das Amt übernimmt jetzt Bianca Bothe. Claudia Altschaffel bleibt Schatzmeisterin. Auf großes Interesse war vor der Vorstandswahl die Mitarbeit im weiteren fünfköpfigen Vorstandsteam gestoßen sowie die Verteilung einzelner Aufgaben. Dazu gehören Themen wie Pressearbeit, Homepagepflege und Flyeraktualisierungen ebenso, wie die Vorstellung des Fördervereins bei Elternabenden und bei Veranstaltungen, wie beispielsweise zur Einschulung.

Einschulung der Fünftklässler soll am 28. August sein

„Diese soll voraussichtlich am 28. August stattfinden“, gab Fahse diese aktuelle Information seitens der Schulleitung als „meine letzte Amtshandlung“ an die Mitgliederversammlung weiter. Die Vereinsmitglieder dankten ihr danach für ihr jahrelanges Engagement mit einem Geschenk und einer Blume.

Der Förderverein der KGS Hemmingen zählt zu den größten und ältesten an Gesamtschulen im Land Niedersachsen. Er ist 1977 gegründet worden. „Wir pendeln seit Jahren immer so um die 500 Mitglieder, aktuell sind es 495“, sagt Echterling. Er freute sich, dass die drohende Auflösung des Vereins abgewendet werden konnte: „Ich war zuvor ziemlich skeptisch, aber finde es cool, dass es so gut geklappt hat“, sagte er.

