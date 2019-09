Hemmingen-Westerfeld

Ein Sarg, eine Leiche – so die Theorie. Geht es jedoch nach der Theater-AG der KGS Hemmingen, kann auf einer Beerdigung einiges schieflaufen. Das fängt schon damit an, die richtige Leiche im richtigen Sarg zur passenden Beerdigung zu bekommen, und ganz nebenbei der Mutter aus dem Weg zu gehen. Oder vielleicht auch nicht.

Das Stück „ Beerdigung ohne Hauptdarsteller“ wird am Donnerstag, 26. September, aufgeführt. Darin beschließen die drei ungleichen Geschwister Anna, Bianka und Boris – gespielt von Greta Lutz, Elif Yildiz und Yannis Hain –, zusätzlich zu ihrem zu beerdigenden Vater ihre tyrannische Mutter aus dem Weg zu räumen, gespielt von Caroline Ries.

Die drei Geschwister (von links): Anna, Boris und Bianka dargestellt von Greta Lutz, Yannis Hain und Elif Yildiz. Quelle: Julia Anders

Theater-AG der KGS Hemmingen spielt Krimikomödie

Dass dieses Vorhaben nicht ganz nach Plan verläuft, ist zu erwarten. Denn zum chaotischen Bestatter, gespielt von Rubertus Birkmann, und einem Pfarrer mit sehr viel Humor, verkörpert von Simon Steinke, kommt der eine oder andere Familienzwist noch oben drauf.

„Man braucht eine ordentliche Portion Humor und muss sich drauf einlassen“, sagt Greta Lutz. Seit einem halben Jahr probt sie die Krimikomödie gemeinsam mit ihren Mitschülern aus der Theater- und Bühnentechnik-AG. Schule, Theater und Freizeit unter einen Hut zu kriegen sei dabei nicht immer ganz einfach, aber machbar, sagt die 16-Jährige. „Es ist ja nicht immer so stressig wie jetzt, kurz vor der Premiere.“

Theater-Freizeit in der Wedemark

Hierfür ging es für die Gruppe rund um AG-Lehrer Jochen Pelser und Technikleitung Finn Iffländer extra auf eine Theater-Freizeit nach Abbensen in der Wedemark. Dort entstand neben der Abkühlung im Pool und vielen Proben auch der Großteil des 90-minütigen Stücks voller Energie, Ironie und noch mehr schwarzem Humor.

Die Schwestern im Streit um Geld, die Mutter und den eigenen Erfolg: Elif Yildiz alias Bianka (links) und Anna, gespielt von Greta Lutz. Quelle: Julia Anders

„Das Grundstück aus der Theaterbörse haben die Schüler fast komplett umgeschrieben“, erklärt Pelser. Die Theaterbörse ist ein Verlag für Schul- und Laientheater. „Viele der neun Schüler hatten keine Spielerfahrung, wollten aber unbedingt auftreten. Am Ende entschieden wir uns dann dafür, dieses Stück passend umzuschreiben.“

Hier gibt es Karten für „ Beerdigung ohne Hauptdarsteller“

Die Theater-Darbietung am Donnerstag, 26. September, beginnt um 19 Uhr im Forum der Carl-Friedrich-Gauß-Schule an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld. Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse. Sie kosten 3 Euro für Schüler und 5 Euro für Erwachsene.

„Ob wir nach den Herbstferien noch einmal auftreten, wird sich in den Ferien zeigen“, sagt Pelser. Der erste Schultag nach den Feien ist am Montag, 21. Oktober. Informationen zu weiteren Aufführungen nach den Herbstferien gibt es unter kgshemmingen.de und im Sekretariat der Schule.

Von Andreas Zimmer